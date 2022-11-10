カーペットリンスクリーナー（リンサー）で布製品を効率的に洗浄
カーペットやソファなどの布製品は、見た目以上に汚れています。しかし、1台で洗浄と汚れの回収ができるリンサーを使用すれば、目に見えない汚れや布製品の洗浄を効率的に行うことができます。衛生的な環境や美観の維持のためにも、布製品は定期的な洗浄を行うのがお勧めです。
リンサーとは
カーペットリンスクリーナー（リンサー）とは布製品の洗浄ができる清掃機器のことで、ケルヒャーでは「カーペットリンスクリーナー」と呼んでいます。最近は家庭用に小型のリンサーが販売されていますが、元々は清掃業者が使用するプロ用の清掃機器です。
カーペットやソファなどの布製品は、丸洗いができなかったり洗浄作業に時間や手間がかかったりと、さまざまな清掃課題があります。しかしリンサーを使えば、作業は洗浄水の噴射、汚れた洗浄水の回収の2ステップのみ。しかも、洗浄作業はとても簡単です。またケルヒャーのリンサーと独自技術で開発された洗浄剤を併用すれば、洗浄剤を使用しながらもすすぎ洗い不要で洗浄を完了させることができます。
※乾燥後、アップライトクリーナー等の掃除機で吸引するとより綺麗に仕上がります。
リンサーの内部は、汚れを落とす洗浄水を入れる洗浄水タンクと、回収した洗浄水を入れる汚水タンクに分かれています。洗浄水タンクに入った洗浄水は洗浄水ノズルから噴射され、汚れを浮き立たせた後に回収用のノズルから吸引され、汚水タンクに入ります。
スチームクリーナーとの違い
一般的に、リンサーは洗浄剤を水で希釈した洗浄水、または水のみを布製品に吹き付けて、汚れと一緒に回収することで汚れを除去します。一方でスチームクリーナーは、高温のスチーム（蒸気）を吹き付けて、緩んで浮き上がった汚れをクロスで拭き取ることで汚れを除去します。
|水、洗浄剤
（水のみでも洗浄可能）
|洗浄に使用するもの
|水（高温スチーム）のみ。
洗浄剤は使わない
|洗浄水や水で汚れを浮かし、吸引して汚水タンクに回収
|汚れの除去方法
|高温スチームで汚れを浮かし、クロスなどで拭き取る
|布製品の汚れ全般
|汚れの種類
|油汚れ、ぬめり、皮脂汚れなど
|カーペット、布製ソファ、車内シートなどの布製品
（詳細は次項目）
|使用場所
|キッチン、洗面所、浴室、リビング、フローリング、布製品など
リンサーで洗浄できる場所
応接室のソファ・来客用ソファ
オフィスチェア
ショールームの来客用チェア・スツール
オフィス・ロビー・客室などのカーペット
乗用車・社用車のシート
喫煙車の内部
※ニオイを軽減できます
嘔吐、糞尿の洗浄
尿や血、臭いが付いたベッドマットレス
※ご使用後はしっかり乾燥させてください
使い方
Puzzi 10/1
水道水
洗浄剤『RM 760 TABLET』
※水温50℃を超えるお湯は使用しないでください
洗浄で使うボタンは「洗浄水噴射」と「吸引」の2つだけ。両方のボタンを押して洗浄を始めます。
スプレーグリップのレバーを握ると、洗浄水噴射と吸引が始まります。レバーを握ったままフロアツールを手前にゆっくり引いて、噴射した洗浄水と汚れを吸引します。
洗浄水タンクが空になった場合は、新たに洗浄水を入れればすぐに洗浄を再開することができます。
洗浄水タンクに余った水を吸い上げることで、タンクやホース内部をきれいにすることができます。本体はぬるま湯か中性洗剤に浸した布を固く絞って汚れを拭き取ります。
洗浄水タンク・汚水タンクの中にあるフィルターは水洗い等で汚れを取り除きます。
おすすめ製品
タンク容量：洗浄水10L/汚水9L
タンク容量：洗浄水8L/汚水7L
タンク容量：洗浄水30L/汚水15L
タンク容量：洗浄水9L/汚水7L
タンク容量：洗浄水15L/汚水17L
pH：中性（１％希釈時）
※乾燥後、アップライトクリーナー等の掃除機で吸引するとより綺麗に仕上がります。