カーペットリンスクリーナー（リンサー）で布製品を効率的に洗浄

リンサーの使い方

洗浄に使用する道具を用意しましょう。Puzziではリンサー、水道水、洗浄剤を使用します。

②洗浄水の準備

機器内部にあるタンクに洗浄水を入れて、洗浄の準備をします。

汚水タンクに格納されているバケツに水道水を汲んで洗浄水タンクに入れ、洗浄剤RM 760を1錠を入れて溶かします。洗浄剤は袋から取り出さず、そのまま入れてください。（袋は水に溶けます）

※洗浄剤RM 760は4Lの水に1錠溶かします

※水温50℃を超えるお湯は使用しないでください