ケルヒャーのカーペットクリーナーについて

カーペットは毛足の中にホコリやゴミが溜まってしまうので、掃除が大変な場所の1つではないでしょうか？

カーペットは普段の掃除機がけに加えて定期的に洗剤を使って洗浄することできれいな状態を保つことが出来ます。しかし、カーペットの洗浄は面倒で時間のかかるものです。特にオフィスやホテルではフロア全体にカーペットが敷かれているため、洗剤で掃除をするとなるととても大変です。

＜カーペットクリーナーの特長＞

カーペットクリーナーは、一般にはリンサーとも呼ばれます。ケルヒャーのカーペットクリーナーはカーペットや布製のソファーに洗浄水を吹き付けて汚れを分解し、バキューム機能によって汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計の為どなたでも簡単に扱え、効率よくカーペットやソファーの清掃を行うことができます。また、自動車の布製シートの清掃にも使うことができます。

＜カーペットクリーナーのラインナップ＞

ケルヒャーのカーペットクリーナーには「カーペットリンスクリーナー」5機種と「カーペット洗浄機」1機種があります。

「カーペットリンスクリーナー」にはPuzzi（プッツィ）2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 8/1、Puzzi 10/1、Puzzi 30/4と5つのモデルがあり、数値が大きくなるにつれて清掃能力が高まり短時間で広範囲のカーペットを清掃することができます。しかし、数値が大きくなるほど洗浄水や汚水のタンクも大きくなるため、それによって本体のサイズも大きくなります。Puzzi 2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bpは、コードレスのバッテリータイプなので、機動性に優れ、いつでもすぐに清掃することが可能です。

「カーペット洗浄機 BRC 30/15 C」は結婚式場やホテルの廊下や宴会場・バンケットルームといった、より広い範囲にカーペットが敷かれている場所の清掃に適した機器です。カーペットリンスクリーナーの2～12倍の清掃能力があり、短時間で広いスペースのカーペット洗浄が行えます。

＜カーペットクリーナーを使ったカーペット掃除のポイント＞

カーペットクリーナーを使ってカーペット掃除をする際は、ケルヒャーの洗浄剤と組み合わせて使うと清掃の効果がより高くなります。ケルヒャーの洗浄剤には汚れを結晶化させるiCapsolという技術が使われており、汚れが取りにくい毛足の長いカーペットの中の汚れでも簡単の取ることができます。なお、掃除機を使って結晶化した汚れを回収するもうひと手間をかけるとカーペットがよりきれいになります。