芝生のメンテナンスと雑草対策のポイント

雑草が生い茂っても特に問題ない場合、作業は年の後半に開始できます。この場合、熱湯が最も効果的な方法です。植物の表面にのみ影響を与える熱風とは異なり、99°Cまで加熱された熱湯が根に到達すると、処理後2～3日で細胞が破壊されて成長は停止します。成長の過程で3回実施することをお勧めします。ただし問題は、長い間雑草が成長するのを我慢しなければならないことです。

ケルヒャーでは温水による除草を効率的に行える「温水除草システム」をご用意しています。熱湯の代わりに、蒸気を使うこともできます。熱湯と比較して必要な水の量は少なくなります。ただし、蒸気の熱が根に到達しないため、効果は長くは続かず、定期的に行う必要があります。