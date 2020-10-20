芝生のメンテナンスと雑草対策のポイント
冬が終わり、草花が開花し始める頃、膨大な量の屋外清掃の仕事が自治体や清掃事業者を待ち受けています。公園内の芝生を刈り込み、雑草を取り除き、 遊歩道や駐車スペースに落ちている落ち葉や埃、塵などを取り除かなくてはなりません。芝生や植物の知識だけでなく、適切な機材と清掃作業に関 する知識があれば、屋外清掃におけるあらゆる業務に対処することができます。
1：緑地の維持
芝生は、公園のメンテナンスの中でも最も重要な位置を占めています。5℃以上の地温、養分、10～25℃の外気、水はけの良さと継続的な給水─これらは、草が健康に成長するための基本条件です。通常、3月から5月にかけて急速に成長し、乾燥した気候と暑さのため真夏は一旦緩やかになり、秋に再び成長し、12月から2月の冬の間は止まります。 葉は、水分が根から葉脈を通って葉の先端まで運ばれることで成長するため、芝生エリアを維持するためには、芝草を一定に揃えて、刈りすぎないようにする必要があります。短く刈りすぎてしまうと、葉が抜けて乾燥し、芝草が枯れてしまうことがあるからです。芝草を刈る高さと頻度は、芝生の種類によって異なります。
|芝生エリア
|刈り込み回数（3月〜11月）
|刈り込み頻度
|刈り高（mm）
|適正草丈（mm）
|ゴルフ場
|150〜220
|毎日
|3～6
|4～8
|サッカー場
|25〜45
|5〜10日
|30〜45
|60〜90
|遊び場
|15〜25
|7〜14日
|40〜50
|70〜90
|家の芝生
|25〜40
|7〜14日
|35〜45
|70〜90
|公園
|3〜20
|2〜6週間
|35〜45
|70〜90
|花の芝生
|4～9
|1〜2ヶ月
|50〜80
|100〜500
|花の牧草地
|1～3
|1年に1度
|80〜120
|500〜1000
※上記は海外での例となります。ご注意ください。
作業ごとに最適な草刈り機とは？
海外の自治体でよく使用されるのは、鎌式の草刈り機です。その稼働域の広さと、簡単に刈り高調整が行えることから、公園、運動場および遊具広場での作業に適しています。草木を手入れする際、メンテナンスされていないブレード（回転刃）で刈り込むと、枯れ込みにより白く変色してしまいます。鋭利なブレードで引き抜くように刈り込むことが重要となるため、機器の刃は非常に研ぎ易くなっています。付属機能として、草を排出する方向（側面または背面）と、使用する刃のタイプ（ローブレードまたはハイブレード、あるいは鎌）を選ぶことができます。鎌型草刈り機だけでなく、他の種類の草刈り機も自治体での使用が可能です。鎌式の草刈り機だけでなく、ケルヒャーのシティクリーナーやシティキャリアも豊富なアタッチメントを備えており、様々な場所での作業に適しています。
2：雑草の除去
タンポポ、アザミなどは舗装ブロックの隅や隙間から生えてきます。これらを効率的に除去することは、道路清掃を管理する自治体や請負先にとって大きな課題です。雑草の発生段階に応じて、さまざまな除去方法があります。
3：屋外エリアの清掃
花粉はほこりや汚れの中にとどまり、そこから雑草が成長します。これを防ぐために、繁殖の元となるほこりや汚れを取り除かなければなりません。最も効果的な方法は屋外を定期的に徹底清掃することです。
比較的狭いエリア：搭乗式スイーパー・インダストリアルスイーパー
地面、土の種類、清掃範囲や距離によって最適な機器とアタッチメントは変わります。駐車場、屋外スイミングプール、または多目的ホール周辺の屋外エリアなどでは、搭乗式スイーパーが適しています。サイドブラシを使って淵と角を清掃し、メインブラシで道路の汚れを拾います。ほこりの発生を防ぐために、特に乾燥した場所では、サイドブラシを無効にして、メインブラシのみで作業すると良いでしょう。インダストリアルスイーパーのなかには、ほこりを結合するための散水が行える「サイドブラシ散水キット」を装着できるモデルもあります。 スイーパーには、バッテリー・ガソリン・ディーゼルなど、動力源が異なるモデルがあります。清掃範囲が狭い場合はバッテリー式のタイプで十分ですが、急な斜面では、より高い馬力がもとめられるため、他のモデルが適しています。