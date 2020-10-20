Preventative：屋外をきれいに保つ予防清掃

予防清掃とは、外部からの汚れを排除する清掃を指します。屋外のエリアを徹底的に掃除することで、建物に持ち込まれる汚れの量を3 分の２にまで減らすことができます。予防清掃は、汚れの主な原因である屋外を清掃するものなので、その他すべての清掃およびメンテナンス対策に大きな影響を与えます。

駐車場、エントランス、売店、バー、レストランの前の公共エリアはもちろん、エントランスに近い舗装部分や道路の一部の清掃も忘れないことが大切です。