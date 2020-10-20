オフィスから映画館まで：建物の清掃での利点

バッテリー掃除機によるコスト削減の可能性

バッテリー掃除機なら電源コードを家具の周りで引っ張り回す必要がないため、ホテルやオフィスのエントランスエリアは簡単に掃除することができますが、特に大きな建物でのエントランスから続く長い廊下の掃除で高い効果を発揮します。

例えば、100メートルの廊下を長さ12メートルの電源コードを備えた掃除機で掃除する場合、作業の間に電源コンセントを6回交換する必要があります。掃除中、一旦電源コンセントに戻り、コードを抜き、巻き取り、次の電源コンセントに行き、コードを巻き戻す、この作業に約60秒かかります。しかしバッテリー掃除機ならこの手間がかからないため、作業時間を26分から20分に短縮することができ、23％の削減につながります。これは階段でも同じことが言えます。電源コードが無くなることで、余計な手間が省かれ、効率よく作業を行うことができるのです。ビル管理会社による実証結果によると、約35％の時間短縮が見込まれます。

バッテリー掃除機は、家具が多く置かれているような大規模なオフィスなどで、その能力を最大限に発揮します。電源コードが家具に引っ掛かったり、コードが届かないためにテーブルの周りを行ったり来たりすることがなくなり、自由自在に作業することができます。国際的なビル管理会社であるISSは、次のように示しています。「テスト施設では、清掃時間を17％節約できました。これは、バッテリー掃除機の明らかな効果です。」