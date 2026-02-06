ハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp
充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
バッテリーは、エコモードで33分連続使用できるリチウムイオンバッテリー1個を使用。
※こちらの製品は2021年以降発売の新バッテリー「バッテリーパワープラス」です。以前に販売されていたHV 1/1 Bp のバッテリーは使用できません。
バッテリーについては、お知らせをご確認ください。
選ばれたクリーニング性能
コードレスハンディクリーナー市場でトップクラスの吸引力
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
4つの特長
-
1
強力な吸引力
コードレスハンディで強力な吸引力を実現
ケルヒャーの業務用技術が、高い吸引力のコードレスハンディを実現。豊富なアクセサリーと独特な形状が、フロアや階段の清掃は勿論、机上や車内、高所の清掃も1台で可能にします。
-
2
疲労軽減設計
ストラップで疲れにくく扱いやすい
ストラップで2.16kgの質量をカバー。他社ハンディモデルと比べても、「疲れにくく扱いやすい」とお客様からご意見を頂きました。クリーナーを肩がけにして両手が空くため、清掃効率もアップし時短に貢献します。
-
3
連続清掃に対応
複数バッテリーで連続使用が可能
駆動時間42分（エコモード）のバッテリーは、替えのバッテリーをご用意頂くことで連続清掃が可能。オフィス内や階段、廊下など移動しながらの清掃に対応します。
-
4
高い汎用性
豊富なアクセサリー
標準装備以外にも豊富なアクセサリーをご用意。当社のクリーナー製品で、一部を除く内径35mmのアクセサリーをご使用いただけます。
製品特長
大きなフィルター面積と効率的なタービンすべての表面で強力なクリーニング性能
軽量コンパクトで、使いやすいあらゆる角度での作業を可能にします（360°アプリケーション）
効率的なエコ！環境効率モードでエネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します 動作音を低減します。
便利なリアルタイムテクノロジー
- バッテリーで残りの稼働時間をリアルタイムに表示します
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|コンテナ容量 (l)
|0.9
|騒音値 (dB(A))
|70
|吸引風量 (l/s)
|33
|真空度 (mbar/kPa)
|47 / 4.7
|パイプ径 ( )
|ID 35
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|max. 100 （3.0 Ah）
|使用時間（一回の充電） (/min)
|eco!efficiency モード: / max. 42 （3.0 Ah） パワーモード: / max. 25 （3.0 Ah） eco!efficiency モード: / max. 29 （2.5 Ah） パワーモード: / max. 22 （2.5 Ah）
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2
|梱包重量 (kg)
|2.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|313 x 115 x 315
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 430 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル
- スモールノズル
- サクションブラシ
- 筒型フィルター: 紙
- プレフィルター
- ストラップ
製品機能
- エコモード
動画
用途・清掃場所
- 建物の掃除で室内装飾品や小さなスペースを掃除するのに最適
- 車両の洗浄
アクセサリー
ダウンロード
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
お知らせ
バッテリーご購入時はご注意ください
・本製品（1.394-266.0）は、新バッテリー（バッテリーパワープラス）のバッテリーでご使用いただけます。
旧製品（1.394-241.0）のバッテリーと互換性はございません。
バッテリーを購入の際は、ご使用の製品番号を確認の上、対応するバッテリーの購入をお願いします。
＜本製品対応バッテリー、充電器＞
・バッテリーパワープラス 18/30
・急速充電器バッテリーパワープラス 18/60
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。