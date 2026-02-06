ドライクリーナー EB 30/1

EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ません。

 

EB 30/1

軽量なコードレスモデルだから気づいた時に気軽に清掃
壁際2mmまできっちり清掃。フットスイッチで疲れません
吸気も排気もなく空気もキレイ。自立するのも便利です。

カーペットの清掃に
ハードフロアの清掃に
4つの特長

  • 1

    コンパクトでコードレス

    小型軽量で手軽に清掃

    大きな掃除機では清掃しにくい狭い場所や階段などの清掃が手軽に行えます。また、コードレスなのでコンセントの差替えが不要です。

  • 2

    シンプル作業

    充電器、バッテリー1個同梱

    充電時間は約2時間、バッテリーも1個同梱されており充電後すぐにお使い頂けます。ダストバッグ不要で簡単操作。

  • 3

    時間短縮で効率アップ

    簡単お手入れで時間短縮

    工具を使わずにブラシやダストコンテナを外せるので、メンテナンス時間を短縮。ダストコンテナは水洗いできるため衛生的です。

  • 4

    負担軽減で効率アップ

    使いやすいフットスイッチ

    使いやすいフットスイッチ

　　

＜小型・軽量で手軽に清掃＞
小型で軽量のため、大きな掃除機では難しい狭い場所や、階段などの清掃が手軽に行えます。

＜急速充電で連続作業が可能＞
充電時間は約２時間。連続作業が可能です。

＜親切設計で作業の労力を軽減＞
清掃場所に応じて角度をフレキシブルに曲げることができるので、狭い場所の清掃を効率良く行えます。また110cm～134cm の間で長さを調節可能なので、負担を軽減します。

＜簡単お手入れで作業時間短縮＞
工具を使わずにブラシやダストコンテナを簡単に外せるので、ブラシに絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。また、ダストコンテナは水洗いできるので衛生的です。

＜操作しやすいフットスイッチ＞
足でON/OFF する大型のフットスイッチです。かがむ必要がなく、スムーズに作業ができます。

製品特長
電気ほうき EB 30/1: 簡単なバッテリー交換
簡単なバッテリー交換
強力なリチウムイオンバッテリーは、ワンステップで簡単に取り外して交換できます。
電気ほうき EB 30/1: 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
ローラーブラシは工具なしで取り外せるので掃除が簡単です。
電気ほうき EB 30/1: 急速充電器
急速充電器
短い充電時間、長い稼働時間: 2 時間以内でバッテリーを完全に充電します。
ダストボックス
  • 手を汚さず、サッとゴミを捨てられます。
製品仕様

製品スペック

清掃幅 (mm) 300
コンテナ容量 (l) 1
騒音値 (dB(A)) 56
充電時電流 (A) 1.8
充電器用電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 7.2
バッテリー容量 （2.5 Ah）
フローリングでの連続使用時間 (min) 51
カーペットでの連続使用時間 (min) 41
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 250 x 300 x 1340

付属品・同梱品

  • 急速充電器（4連急速充電器）,BC 1/1.8
  • ローラーブラシ
  • 伸縮可能ハンドル
  • コンテナ
動画
アクセサリー
EB 30/1 スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ダウンロード