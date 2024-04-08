未来の清掃を牽引する！ ケルヒャーの床洗浄ロボットが持つ革新的なテクノロジーとは

新しいセンサー技術により、KIRAは周囲の状況をリアルタイムで把握し、障害物を回避しながら効率的に清掃を行います。

特に、建物の壁や隅々まで行き届くクリーニングは、多くのユーザーから高く評価されており、さらにフックス氏は、「KIRAはデバイスをロボット化したものではなく、真のロボティクスの力をフルに活かしたものです」と自信をのぞかせます。

また「KIRA B 50」のユニークなセールスポイントについて、フックス氏は以下のように語ります。

「KIRAは高度なオートメーション・システムで動き、障害物があってもそれを避けます。一度充電をすると、3.5時間稼働するバッテリーが搭載されています。そして、洗浄した後の汚れた水を排水し、タンクを洗浄してから、新たな清水を補給し、自動的に再スタートするのです」

さらに、ユーザーに特に好評なのは、KIRAの2種類の「ブラシシステム」です。

まずサイドのブラシが壁際のゴミを掃き中央に寄せ、中央の2本のローラーブラシはそのゴミを受け皿へ回収するのと同時に、洗浄水による“こすり洗い”をします。これにより、事前の除塵がほとんど不要になるため、ユーザーにとって非常に便利な仕組みとなっています。