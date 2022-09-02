KIRA B 50   自律走行型 床洗浄ロボット

自律的に清掃し、効率を高める

ケルヒャーの床洗浄ロボットKIRA B 50のキーワードは、「効率的」、「時間短縮」、「簡単」、「安全」、「柔軟性」。

完全に自律可能なこのKIRA B 50は、従来の床洗浄ロボットのスタイルで、中・大面積のエリアを効率的に清掃します。

その結果、清掃スタッフは時間のかかる床清掃を行う必要がなくなり、もっと複雑な清掃作業に集中することができます。

Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot deployed on smooth surfaces

Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot deployed on smooth surfaces

Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot deployed in logistics department and warehouse

Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot deployed at an airport

Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot deployed in a shopping centre

    　【商談受付中】床洗浄ロボット「KIRA B 50」
    　お見積もりなど、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。




    2022年度グッドデザイン賞受賞

    コンパクト、長寿命、効果的

     KIRA B 50 自律走行型 床洗浄ロボット

    ・ケルヒャーが持つローラーブラシ技術
    ・プレスイープ機能とサイドブラシ
    ・作業幅55 cm、最大2,300㎡/時の洗浄性能
    ・160 Ahリチウムイオン電池

    コンパクトで操縦性に優れたこのKIRA B 50は、従来の床洗浄ロボットと同等の性能を持ち、最高の効率で稼働するため、他の清掃メンバーは作業に集中でき、確実な作業効率をもたらします。

    空港、駅、物流倉庫などの交通関連施設、病院、介護施設などの医療機関、学校、大学、美術館、スポーツ施設などの公共施設、工場・製造拠点の清掃など、限られたスペースでの床清掃だけでなく、広い面積での清掃に適しています。

    清掃事業の付加価値向上にも役立つ

    清掃スタッフの人材不足は解消することはありません。常に床清掃は時間がかかり、床洗浄ロボットの作業人材も不足しています。

    KIRA B 50は、清掃事業にとって理想的な解決策であり、付加価値となるものです。

    中・大型の床洗浄ロボットのように効率的で、完全に自律的に床清掃を行います。

    清掃メンバーはこの時間を、より複雑な清掃作業に集中し、品質を向上させることができます。これは清掃事業にとって、新たなアピールになります。

    詳しくはこちら
    Autonomous Kärcher KIRA B 50 cleaning robot

    効率の良さ

     

    洗浄時間と洗浄速度、また洗剤の消費をコントロールできるため、高いコストパフォーマンスを実現します。

    使用する水量、洗剤の投入量、および洗浄速度を正確に事前設定できるため、高い清掃品質を確保できるのと同時に、洗剤とコストを節約することができます。

    効率の良さ

    時間の節約

    床清掃は時間がかかり、多くの人員を必要とするのが一般的です。

    KIRA B 50が床清掃を行うことで、他の清掃作業を並行して行うことを可能にし、清掃チームは同時にもっと複雑な作業に専念することができるようになります。

    また、サイドブラシによる隅の汚れ回収とプレスイープ機能により、人手による手直しはほとんど必要ありません。

    時間の節約

    完全自律型

    ドッキングステーション（オプション）を使用すれば、床面清掃の際に最大限の自律性を発揮することができます。清水タンクへの給水、排水タンクへの排水と洗浄、強力なリチウムイオン電池の充電が可能です。

    KIRA B 50は、給水排水、充電のいずれかが必要な場合は、ステーションに自律的にドッキングし、すべてを自動的に処理することができます。

    例えば、複数のドッキングステーションを利用して、非常に広いエリアの洗浄も可能です。

    完全自律型

    簡単な操作

     

    ロボット機能設定は、わかりやすいメニュー表示と専門知識を必要としないガイド機能により、大型タッチディスプレイから簡単に操作できます。

    清掃設定と開始、清掃ユニットの起動、手動清掃モードに至るまで、あらゆる場面で絵文字とわかりやすい説明でスタッフをサポートします。また、複数のユーザー設定や権限レベルの設定、言語設定も可能です。

     

    簡単な操作

    柔軟な対応

    KIRA B 50は、自律洗浄することも、手動で普通の床洗浄ロボットとして使用することもできます。

    また、清掃エリアを部分的に指定、変更したり、清掃計画や清掃順序を日々の施設利用の変化に合わせたりすることも可能です。

    柔軟な対応

    高い安全性

     

    レーザースキャナー、3Dセンサー、超音波センサーを内蔵し、強力なオンボードコンピューターにより、周囲360°の最適な検知、迅速な反応、信頼性の高いナビゲーションを実現します。

    また、KIRA B 50は、周囲の変化や障害物を確実に検知し、独自に適切な回避行動を開始します。

    KIRA B 50は、公共エリアでの使用に関して、CSA_22.2 No.336-17およびIEC 60335-2-117に準拠した安全認証を受けています。

    清掃状況や結果共有のため、KIRA B 50は管理者へモバイル端末に状況メッセージを送信し、詳細な清掃レポートを配信します。

     

    高い安全性

    一目でわかる多くの利点

    優れた清掃性能、費用対効果の高い直観的な操作:
    KIRA B 50はロボットとして専用設計されており、かつ日常的な清掃機器としても優れています。

    KIRA B 50 ドッキングステーション

    ドッキングステーション

    • 自動で充電、給水、排水、タンク汚れ洗浄ができるステーション機能
    • 無人での長時間の連続自律使用が可能
    • ステーション設備がなくでも使用可能
    KIRA B 50 ローラーブラシヘッド

    ローラーブラシヘッド

    • 除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮
    • 洗浄ムラが少なく手直しの少ない洗浄方法を採用
    • 石床やセラミック床など凹凸のある床でも優れた洗浄性能

       

    KIRA B 50 マルチセンサーシステム

    マルチセンサーシステム

    • 光学および超音波ハイグレードセンサー
    • 360°ビューの作成
    • ガラスや突出し建築の高い検出精度
    • ボディ側面の広いセンシング領域
    KIRA B 50 サイドブラシ

    サイドブラシ

    • 機体を壁際まで寄せなくても、汚れを清掃経路に掃き出して安全に清掃
    • 手作業による事前の除塵作業と、作業後のやり直しや点検工程を最小限に抑える

    動画

    　　

    　　

    　　

    　　

    より専門的なパフォーマンス機能の概要

    安全なナビゲーション。認定された安全性

    安全なナビゲーション。認定された安全性

    安全は常に最優先事項です。そのため、KIRA B 50の環境検出システムは、最適なナビゲーションだけでなく、稼働時の人やモノへの安全を守ることに最も重点を置いて設計されています。

    • 優れた視野型マルチセンサーシステムによる周囲の検出により、公共エリアの安全性が認定されています
    • 人やモノ、落下などの可能性を非接触で安全に検出します
    • 公共エリアで施設稼働中の清掃オペレーションに適しています

    ※第3者機関にてCSA_22.2 No. 336-17 および IEC 63327 にて認定

    障害物への対応

    • 予期しない障害物を確実に認識します
    • 障害物を回避するためのルート変更を自動化しています
    • 自律的なルート変更により、清掃ルートでの未完了を防ぎます

     

    簡単でシンプルな操作性

    簡単でシンプルな操作性

    スマートフォンを操作できる人なら、KIRA B 50 を問題なく使用できます。専門知識やその他の技術的な専門知識は必要ありません。複雑なテクノロジーは操作が簡単になって初めて真価を発揮します。当然、それは床洗浄ロボットにも当てはまります。

    • 大型タッチディスプレイによる直感的な操作、簡単なメンテナンスとサービスです。
    • すべての機能を簡単かつ直感的に制御できる大型の高解像度タッチディスプレイを搭載しています。
    • 稼働までの操作は、コメントやイラスト、アニメーションを提供し、すべての手順を簡単でわかりやすい方法で案内します。
    • 専門知識がなくても、すぐにロボットのセットアップと操作ができます。

    動作モード

    • 自律・手動操作が3タッチで可能
    • 手動によるスポットクリーニングが可能
    • 複数のユーザーを登録ができ、個別の認証レベルで設定可能

     

    豊富な標準装備機能

    豊富な標準装備機能

    ドッキングステーションの有無にかかわらず、KIRA B 50 はより広い自律運転性能に備えており、さまざまな優れた機器機能を提供します。

    充実の標準装備

    • 高性能リチウムイオン電池
    • 洗剤を節約する自動希釈システム（DOSE）
    • 準備時間を節約するオートフィル機能と自動汚水タンク洗浄機能
    • 走行速度に連動した給水量コントロール機能
    • 安全性を高める点滅ビーコン
    • 人からの視認性を高めるLEDライト機能

     

     

     

    稼働状況や機器性能の透明性

    稼働状況や機器性能の透明性

    KIRA B 50（床洗浄ロボット）は Webポータルと接続されており、いつでもどこからでもすべての重要な機器データを一目で確認できるため、常に制御可能です。

    • ユーザーはWebポータルから詳細情報にアクセスできます。
    • 清掃レポート、各種通知、機器状態などを含むWeb ポータルです。
    • モバイル機器への通知機能とメッセージの送信機能

    KIRA B 50におすすめの洗浄剤

    アフターサービス構成

    お客様に安心して導入いただき、効果的にご使用いただくために、KIRA B 50は、機器本体と定期メンテナンスなどのアフターサービスを合わせて、ご購入いただきます。

     

    【KIRAケア パッケージ】

    消耗品や定期点検数、バッテリー交換有無、通信やアップデート、WEBポータルサイト使用を含めた、段階的なサービスパッケージをご用意しています。

    ※詳しくは当社営業までお問い合わせください。

    また、お客様のご要望に合わせて、初期費用が抑えられ、一定料金でコスト管理がしやすい5年間レンタルプランもご用意可能です。

    KIRAケアに関するお問い合わせはこちら
    The KIRA Care アフターサービス構成

    KIRA B 50 アフターサービス（機器本体とパッケージ）

    KIRA B 50は、機器本体とアフターサービスを合わせて、ご契約いただきます。

    清掃ロボット KIRA ケア 清掃ロボット KIRA ケア

    【コラム】

    ケルヒャーの床洗浄ロボットが持つ革新的なテクノロジーとは

    業務用床洗浄ロボットの「KIRA B 50」は、床洗浄ロボットの中でも、業界最高レベルの自律性と安全性を実現した次世代のモデルです。
    そこで、ロボティクス部署のシニア・ダイレクターであるフランク・フックス氏にインタビューを行い、新製品の特徴や技術的なポイントについて聞きしました。

    ＞ 未来の清掃を牽引する！ ケルヒャーの床洗浄ロボットが持つ革新的なテクノロジーとは

    ロボティクス部署のシニア・ダイレクター フランク・フックス氏

    【お客様導入事例】

    DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

    同社の作業チームはかつて長きにわたり、本来の業務とは別の清掃に関する課題を抱えていました。事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」は床洗浄ロボットの導入によってどの様に変化したのでしょうか...。

    大型物流倉庫における床洗浄ロボット KIRA B 50

    DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）

    お問い合わせをお待ちしております。

    床洗浄ロボットは、現状の把握（清掃人数、時間帯、頻度、床面、汚れ具合、保管スペースなど）と導入した場合の品質やコストのメリットを、十分に試算、比較、検討する事が確実でスムーズな導入につながります。

    総合的なご相談も含め、是非、ケルヒャー ジャパンへお問い合わせください。

     

    お問い合わせ内容と必要事項をご入力ください。
    折り返し担当者よりご連絡させていただきます。
    お問い合わせの対応につきましては、できる限り迅速に対応をするよう努力いたしますが、お時間をいただく場合があります。

     

    *は必須項目です。

     

    ハイフンなしで入力してください

    ハイフンなしで入力してください

    *
    「*」印は、必須入力項目です

    床洗浄機カテゴリー
    Kärcher 手押し式床洗浄機

    手押し式床洗浄機

    ケルヒャーの床洗浄機なら効率良く清掃作業が行えます。粗ゴミ回収機能が大きなゴミを取り除き、ホウキなどでの前作業も不要です。操作も分かりやすく簡単なので、作業者を選びません。

    製品情報へ
    Kärcher 自走式床洗浄機

    自走式床洗浄機

    工場、小売店、スイミングプール、ホール、廊下、通路などの中規模エリア施設のフロアで、効率良く清掃を行うことができます。自走式なので腕力に自信のない方でも、短時間で楽に掃除を行うことができます。

    製品情報へ
    Kärcher 立ち乗り式・搭乗式床洗浄機

    立ち乗り式・搭乗式床洗浄機

    大型店舗、倉庫、大型工場や公共施設、スタジアムなどの広い面積の床掃除に適している立ち乗り式・搭乗式床洗浄機です。粗ゴミ回収機能や、ブラシノイズ調整システムを搭載しており、ブラシの回転数を抑え、吸引する音を抑え、ノイズ（騒音）を軽減します。

    製品情報へ

    【家庭用製品】
    高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

    【業務用製品】
    高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤