コンパクト、長寿命、効果的

KIRA B 50 自律走行型 床洗浄ロボット

・ケルヒャーが持つローラーブラシ技術

・プレスイープ機能とサイドブラシ

・作業幅55 cm、最大2,300㎡/時の洗浄性能

・160 Ahリチウムイオン電池

コンパクトで操縦性に優れたこのKIRA B 50は、従来の床洗浄ロボットと同等の性能を持ち、最高の効率で稼働するため、他の清掃メンバーは作業に集中でき、確実な作業効率をもたらします。

空港、駅、物流倉庫などの交通関連施設、病院、介護施設などの医療機関、学校、大学、美術館、スポーツ施設などの公共施設、工場・製造拠点の清掃など、限られたスペースでの床清掃だけでなく、広い面積での清掃に適しています。

清掃事業の付加価値向上にも役立つ

清掃スタッフの人材不足は解消することはありません。常に床清掃は時間がかかり、床洗浄ロボットの作業人材も不足しています。

KIRA B 50は、清掃事業にとって理想的な解決策であり、付加価値となるものです。

中・大型の床洗浄ロボットのように効率的で、完全に自律的に床清掃を行います。

清掃メンバーはこの時間を、より複雑な清掃作業に集中し、品質を向上させることができます。これは清掃事業にとって、新たなアピールになります。