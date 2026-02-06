床洗浄ロボット KIRA B 50
床洗浄ロボット「KIRA B 50」は2024年12月にバージョン2.0に性能アップデートしました。旧バージョンと同様に中規模から大規模なエリアでのコストパフォーマンスに優れています。また、狭いエリアでも、コンパクトボディにより、効率的な自動運転清掃を実現します。現場のスタッフで簡単にオペレーションでき、人が行きかう場所でも安全に稼働します。
最先端のロボット機能と技術を搭載
・視野型マルチセンサーシステムがより広い稼働エリアを実現
・最大6%の斜度があるエリアも清掃可能
・安全制御システム構築で使用する安全認証パーツを採用
・高性能情報処理による2種類のマッピング方法
・大画面タッチパネルによる簡単な作業経路の設定、変更
・メンテナンスステーションとの自動ドッキング機能
ケルヒャーが得意とする床洗浄機能を搭載
・最新のリチウムイオンバッテリー搭載でコンパクト化
・洗浄機能と回収機能の距離を縮め、作業後の残水を低減
・ローラーブラシで除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮
・サイドブラシにより汚れを中央に取り込み安全に清掃
・手動でも自動床洗浄機のとして使用可能
製品特長
シンプルで、わかりやすい操作感
- 大きく見やすいタッチディスプレイから、すべての機能を安全に操作できます。
- 段階的な操作ガイダンスで、直感的で簡単に操作が行えます。
- セットアップが簡単で、専門知識がなくてもロボットを簡単に操作できます。
正確で信頼性の高い自律走行性能
- スキャナー、超音波、3Dセンサーの3種のセンサーを搭載。
- 瞬時に360°ビューの作成し、ガラスや突出し障害物も把握します。
- 人や障害物を安全に回避し、走行ルートに復帰します。
ドッキングステーション（オプション）
- さらに高度な自律稼働（無人化）を可能にします。
- ドッキング ステーションがなくても自律稼働は可能です。
安全に関する国際認証を取得
- マップにない障害物や階段（段差）、人などを即座に検出。
- 国際基準の IEC 63327 に準拠した安全性認証を取得しています。
- 人が行きかう公共エリアでの安全な使用に適しています。
専用WEBポータルサービス
- 清掃レポート、各種通知、ロボットの稼働状況などの情報をすぐに共有
- 各種通知と状況メッセージを、指定の携帯端末に送信設定が可能
サイドブラシ
- 壁際に溜まるホコリをしっかり回収します。サイドブラシを含めた洗浄幅は768mmとなります。
- 乾いた汚れを直接、ローラーブラシ側に運びます。
- 床洗浄ロボット走行後の仕上げの手作業を最小限に抑えます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|消費電力 (W)
|1600
|走行モーター電力 (W)
|560
|モーター出力 (W)
|630
|ブラシモーター出力 (W)
|600
|ブラシの清掃幅 (mm)
|550
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|80
|ブラシ回転数 (rpm)
|1200
|吸引幅 (mm)
|750
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|55 / 55
|洗浄剤タンク (l)
|5
|粗ゴミコンテナ容量 (l)
|2
|自動運転清掃面積（理論値） (m²/h)
|max. 2365
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 1830
|電圧 (V)
|24
|バッテリー数
|2
|バッテリータイプ
|リチウムイオン
|バッテリー電圧/容量 (V/Ah)
|24 / 160
|バッテリー駆動時間 (h)
|approx. 3.5
|バッテリー充電時間 (h)
|max. 5.2
|自動運転時 最大走行速度 (km/h)
|max. 4.3
|騒音値 (dB(A))
|69
|自動運転時 Uターン時の最小通路幅 (m)
|1.5
|登坂能力 (%)
|max. 6
|自動運転時 最小通行可能通路幅 (m)
|min. 0.9
|重量、空 (kg)
|228
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|225
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|238.4
|梱包重量 (kg)
|249.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1100 x 750 x 1200
付属品・同梱品
- バッテリーと充電器を内蔵
- スクイジー付き
- ローラーブラシ: 2 個
- サイドブラシ
- ビーコンライト
製品機能
- スクイジーゴムの種類: 耐油
- 洗浄剤の希釈機能
- 速度によって調節する清水の吐水量
- 大画面タッチディスプレイ
- ドッキング対応
- 自律洗浄
- 手動洗浄モード付き
- 専門知識を必要としない、簡単で直感的なセットアップ
- 高性能センサー
- 障害物および衝突検出
- 障害物に遭遇したときの自律的な回避
- 自動運転の安全認証
- クリーニングレポートの作成
- スマートフォンやモバイルデバイスへの通知
- オートフィル（清水の満水ストップ機能）
- ロボット動作と連動する LED ライト
- ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
- 電気および機械式フロートスイッチ
- 通信インターフェース: VDA 5050
- 洗剤を吹き付けます
動画
用途・清掃場所
- 硬質（化学床、石床、コンクリートなど）の床材で中規模から大規模な施設
- スペースが限られている狭いエリア、広くてオープンなエリアのどちらも清掃が可能
- 公共スペースでの使用に適しています
- 商業施設、医療施設、駅や空港などの公共的な施設に最適
- 輸送業、物流業、製造業、およびビル清掃業で使用可能