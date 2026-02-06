最先端のロボット機能と技術を搭載

・視野型マルチセンサーシステムがより広い稼働エリアを実現

・最大6%の斜度があるエリアも清掃可能

・安全制御システム構築で使用する安全認証パーツを採用

・高性能情報処理による2種類のマッピング方法

・大画面タッチパネルによる簡単な作業経路の設定、変更

・メンテナンスステーションとの自動ドッキング機能



ケルヒャーが得意とする床洗浄機能を搭載

・最新のリチウムイオンバッテリー搭載でコンパクト化

・洗浄機能と回収機能の距離を縮め、作業後の残水を低減

・ローラーブラシで除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮

・サイドブラシにより汚れを中央に取り込み安全に清掃

・手動でも自動床洗浄機のとして使用可能