床洗浄ロボット KIRA B 50

床洗浄ロボット「KIRA B 50」は2024年12月にバージョン2.0に性能アップデートしました。旧バージョンと同様に中規模から大規模なエリアでのコストパフォーマンスに優れています。また、狭いエリアでも、コンパクトボディにより、効率的な自動運転清掃を実現します。現場のスタッフで簡単にオペレーションでき、人が行きかう場所でも安全に稼働します。

最先端のロボット機能と技術を搭載
・視野型マルチセンサーシステムがより広い稼働エリアを実現
・最大6%の斜度があるエリアも清掃可能
・安全制御システム構築で使用する安全認証パーツを採用
・高性能情報処理による2種類のマッピング方法
・大画面タッチパネルによる簡単な作業経路の設定、変更
・メンテナンスステーションとの自動ドッキング機能

ケルヒャーが得意とする床洗浄機能を搭載
・最新のリチウムイオンバッテリー搭載でコンパクト化
・洗浄機能と回収機能の距離を縮め、作業後の残水を低減
・ローラーブラシで除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮
・サイドブラシにより汚れを中央に取り込み安全に清掃
・手動でも自動床洗浄機のとして使用可能

製品特長
シンプルで、わかりやすい操作感
  • 大きく見やすいタッチディスプレイから、すべての機能を安全に操作できます。
  • 段階的な操作ガイダンスで、直感的で簡単に操作が行えます。
  • セットアップが簡単で、専門知識がなくてもロボットを簡単に操作できます。
正確で信頼性の高い自律走行性能
  • スキャナー、超音波、3Dセンサーの3種のセンサーを搭載。
  • 瞬時に360°ビューの作成し、ガラスや突出し障害物も把握します。
  • 人や障害物を安全に回避し、走行ルートに復帰します。
ドッキングステーション（オプション）
  • さらに高度な自律稼働（無人化）を可能にします。
  • ドッキング ステーションがなくても自律稼働は可能です。
安全に関する国際認証を取得
  • マップにない障害物や階段（段差）、人などを即座に検出。
  • 国際基準の IEC 63327 に準拠した安全性認証を取得しています。
  • 人が行きかう公共エリアでの安全な使用に適しています。
専用WEBポータルサービス
  • 清掃レポート、各種通知、ロボットの稼働状況などの情報をすぐに共有
  • 各種通知と状況メッセージを、指定の携帯端末に送信設定が可能
サイドブラシ
  • 壁際に溜まるホコリをしっかり回収します。サイドブラシを含めた洗浄幅は768mmとなります。
  • 乾いた汚れを直接、ローラーブラシ側に運びます。
  • 床洗浄ロボット走行後の仕上げの手作業を最小限に抑えます。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
消費電力 (W) 1600
走行モーター電力 (W) 560
モーター出力 (W) 630
ブラシモーター出力 (W) 600
ブラシの清掃幅 (mm) 550
ブラシ面圧 (g/cm²) 80
ブラシ回転数 (rpm) 1200
吸引幅 (mm) 750
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 55 / 55
洗浄剤タンク (l) 5
粗ゴミコンテナ容量 (l) 2
自動運転清掃面積（理論値） (m²/h) max. 2365
清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²) approx. 1830
電圧 (V) 24
バッテリー数 2
バッテリータイプ リチウムイオン
バッテリー電圧/容量 (V/Ah) 24 / 160
バッテリー駆動時間 (h) approx. 3.5
バッテリー充電時間 (h) max. 5.2
自動運転時　最大走行速度 (km/h) max. 4.3
騒音値 (dB(A)) 69
自動運転時　Uターン時の最小通路幅 (m) 1.5
登坂能力 (%) max. 6
自動運転時　最小通行可能通路幅 (m) min. 0.9
重量、空 (kg) 228
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 225
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 238.4
梱包重量 (kg) 249.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1100 x 750 x 1200

付属品・同梱品

  • バッテリーと充電器を内蔵
  • スクイジー付き
  • ローラーブラシ: 2 個
  • サイドブラシ
  • ビーコンライト

製品機能

  • スクイジーゴムの種類: 耐油
  • 洗浄剤の希釈機能
  • 速度によって調節する清水の吐水量
  • 大画面タッチディスプレイ
  • ドッキング対応
  • 自律洗浄
  • 手動洗浄モード付き
  • 専門知識を必要としない、簡単で直感的なセットアップ
  • 高性能センサー
  • 障害物および衝突検出
  • 障害物に遭遇したときの自律的な回避
  • 自動運転の安全認証
  • クリーニングレポートの作成
  • スマートフォンやモバイルデバイスへの通知
  • オートフィル（清水の満水ストップ機能）
  • ロボット動作と連動する LED ライト
  • ケルヒャーのカラー別操作コンセプト
  • 電気および機械式フロートスイッチ
  • 通信インターフェース: VDA 5050
  • 洗剤を吹き付けます
用途・清掃場所
  • 硬質（化学床、石床、コンクリートなど）の床材で中規模から大規模な施設
  • スペースが限られている狭いエリア、広くてオープンなエリアのどちらも清掃が可能
  • 公共スペースでの使用に適しています
  • 商業施設、医療施設、駅や空港などの公共的な施設に最適
  • 輸送業、物流業、製造業、およびビル清掃業で使用可能
アクセサリー
ケルヒャー床洗浄ロボット KIRA B 50 ケルヒャー床洗浄ロボット KIRA B 50

