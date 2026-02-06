Puzzi 2/1 Bp
ケルヒャーのカーペットリンスクリーナー（リンサー）シリーズに、最軽量かつ最もコンパクトでありながら、価格を約半分※に抑えたコードレスモデル「Puzzi 2/1 Bp」が新たに加わりました。軽量かつコードレスなので、広い施設でのスポット汚れや車内清掃など丸洗いできないものの洗浄に最適です。また、「Puzzi 2/1 Bp」は、業務用として大容量のタンクとバッテリーを備えているため、30分程度の連続稼働が可能です。
※Puzzi 9/1と比較
・バッテリーおよび充電器は別売りです
軽量・コードレスで機動的。
高い吸引力と連続使用に耐える
コードレスカーペットリンスクリーナー
3つの特長
-
1
作業ストレス軽減
大幅な軽量化で機動性が向上
当社比 48減%の大幅な軽量化を実現。本体寸法体積では73%減の小型化。運搬、使用、保管が容易になり、作業ストレスを大幅に軽減いただけます。
※Puzzi 9/1 Bp との比較、含バッテリー
-
2
バッテリーユニバース
コードレスでどこでも清掃
現場でコンセントを探す必要が無く、すぐに作業可能です。コードの準備、後片付け不要。コード関連事故も無く安心です。
＞ ケルヒャー バッテリーユニバースの詳細はこちら
-
3
キレイな仕上がり
高い清掃品質
吸引風量16L/s、真空度16kPaでしっかり清掃いただけます。また洗浄剤の噴霧量を当社比33%節約するエコ設計ですので、対象物に汚水が残らず、仕上がりがキレイです。
ケルヒャーバッテリーユニバース36V製品。バッテリーは他の36V製品と共用いただけます（高圧洗浄機、床洗浄機、各種掃除機ほか）。
製品特長
圧倒的清掃パフォーマンスbefore & after の効果が分かりやすい洗浄性能。 高い吸引性能。 ハンドノズルからの噴霧は極めて細かく、かつ均一です。
コンパクトデザインで機動力に富みます狭いスペースや手の届きにくい場所にも最適です。 どこでも作業できるコードレスタイプ。 どこにでも収納できるコンパクト設計。
業務用水準の堅牢性、耐久性1000時間の長寿命モーター。 堅牢で耐久性に優れたダイヤフラムポンプ。 コンパクトで耐久性に富むハンドノズル。
ケルヒャーバッテリーユニバース36Vシリーズ
- 36V共通バッテリー（ケルヒャーバッテリーユニバース）。
- 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
- スピーディーで簡単なバッテリー交換。
ユーザーの使い易さを追求した設計
- 電源スイッチは実践的なロータリータイプ。
- エルゴノミック設計のハンドノズルは指一本でボタン操作できます。
- タンクは清水充填も汚水廃棄も簡単。
エルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル
- 車内などスペースに制約のある場所にも適した堅牢設計です。
- 節水タイプの噴霧。
- エルゴノミック設計のハンドノズル。
持ち運びが容易
- エルゴノミック設計のハンドルで持ち運びし易い。
- 段差や階段を片手で持ち運べるように設計されています。
- ポータブル：車の内装や別荘の掃除などにも。
取り外し式タンク
- 清水タンク、汚水タンクともに取り外し簡単。
- 清水タンクのキャップは開け閉め簡単、素早く水を充填できます。
- 汚水廃棄もお手入れも簡単な汚水タンク。
ノズル収納ホルダー（本体）
- 強力なゴムバンドとフックで固定します。
- サクションホースやハンドノズルを輸送中に紛失する危険はありません。
- アクセサリー含む製品を簡単に保管できます。
オプション：ケルヒャー洗浄剤
- 取扱説明書のとおりにタンクに清水を入れます。
- カーペットや布製ソファーでの優れた清掃パフォーマンス。
- 清水（もしくは洗浄剤）が対象物に噴霧され、汚れは汚水として回収されます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|1.7 / 2.9
|吸引風量 (l/s)
|16
|真空度 (kPa)
|16
|噴霧量 (ml/min)
|350
|吐出圧力 (MPa)
|0.16 - 0.22
|モーター出力 (W)
|350
|ポンプ出力 (W)
|4
|定格入力電力 (W)
|350
|騒音値 (dB(A))
|72
|パイプ径 ( )
|ID 30
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (/min)
|標準モード / 46 (7.5 Ah) 標準モード / 37 (6.0 Ah)
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3.7
|梱包重量 (kg)
|5.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|410 x 235 x 250
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションホース: 1.9 m
- ハンドノズルスプレーグリップ付き
- 清水タンク
- 汚水タンク
- 洗浄剤: RM 764 N, 125 ml
製品機能
- ホース固定ロック
- ノズル収納ホルダー（本体）
- 水量調整マウスピース: ハンドノズル, オレンジ
動画
用途・清掃場所
- カーペットや布製ソファーでのシミ取り
- カーペットでの重点的なシミ取り
- 車の布製シートのシミ取り
- 布製表面の清掃
アクセサリー
洗浄剤
Puzzi 2/1 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
ケルヒャーのカーペットクリーナーについて
カーペットは毛足の中にホコリやゴミが溜まってしまうので、掃除が大変な場所の1つではないでしょうか？
カーペットは普段の掃除機がけに加えて定期的に洗剤を使って洗浄することできれいな状態を保つことが出来ます。しかし、カーペットの洗浄は面倒で時間のかかるものです。特にオフィスやホテルではフロア全体にカーペットが敷かれているため、洗剤で掃除をするとなるととても大変です。
＜カーペットクリーナーの特長＞
カーペットクリーナーは、一般にはリンサーとも呼ばれます。ケルヒャーのカーペットクリーナーはカーペットや布製のソファーに洗浄水を吹き付けて汚れを分解し、バキューム機能によって汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計の為どなたでも簡単に扱え、効率よくカーペットやソファーの清掃を行うことができます。また、自動車の布製シートの清掃にも使うことができます。
＜カーペットクリーナーのラインナップ＞
ケルヒャーのカーペットクリーナーには「カーペットリンスクリーナー」5機種と「カーペット洗浄機」1機種があります。
「カーペットリンスクリーナー」にはPuzzi（プッツィ）2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 8/1、Puzzi 10/1、Puzzi 30/4と5つのモデルがあり、数値が大きくなるにつれて清掃能力が高まり短時間で広範囲のカーペットを清掃することができます。しかし、数値が大きくなるほど洗浄水や汚水のタンクも大きくなるため、それによって本体のサイズも大きくなります。Puzzi 2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bpは、コードレスのバッテリータイプなので、機動性に優れ、いつでもすぐに清掃することが可能です。
「カーペット洗浄機 BRC 30/15 C」は結婚式場やホテルの廊下や宴会場・バンケットルームといった、より広い範囲にカーペットが敷かれている場所の清掃に適した機器です。カーペットリンスクリーナーの2～12倍の清掃能力があり、短時間で広いスペースのカーペット洗浄が行えます。
＜カーペットクリーナーを使ったカーペット掃除のポイント＞
カーペットクリーナーを使ってカーペット掃除をする際は、ケルヒャーの洗浄剤と組み合わせて使うと清掃の効果がより高くなります。ケルヒャーの洗浄剤には汚れを結晶化させるiCapsolという技術が使われており、汚れが取りにくい毛足の長いカーペットの中の汚れでも簡単の取ることができます。なお、掃除機を使って結晶化した汚れを回収するもうひと手間をかけるとカーペットがよりきれいになります。