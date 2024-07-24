eco!Booster エコブースターノズル
革新的なテクノロジーによる、高圧洗浄機のパワーの新たな次元のパワーを発見してください。最大限の洗浄効率と貴重な資源の有効利用を実現します。
革新的なテクノロジーで、高圧洗浄のパワーに新たな次元を。
最大限の洗浄効率と、貴重な資源の有効活用が可能となります。そして、より幅広い用途に対応し、お客様の洗浄作業をサポートします。
より広いエリアでのパフォーマンスを発揮
洗浄効率＋50％* eco!Booster（エコブースターノズル）は、汚れの除去範囲は、従来のパワーノズルよりも大幅に広く、均一な洗浄を実現し効率よく作業が行えます。
より高いエネルギー効率を実現
eco!Booster（エコブースターノズル）を使用すると、より少ないエネルギーで、より強力な洗浄力を手に入れられます。今お使いの高圧洗浄機でも同じエリアを大幅に短い時間で洗浄できます。
さらなる節水効果
節水効果＋50％** eco!Booster（エコブースターノズル）を使うことで、素早い汚れ落としも可能にし、作業時間が短くなり節水にもつながります。
イメージイラスト
左：標準パワーノズル 右：eco!Booster（エコブースターノズル）
*各高圧洗浄機クラスのケルヒャー標準パワーノズルとの比較。
**標準パワーノズルと比較して、同じ量のエネルギーと水で洗浄できる面積が 50% 多いことに基づいています。
***適合する高圧洗浄機は、このページでご確認いただけます。
これは単なる時間節約のアクセサリーではありません。
eco!Boosterを使えば洗浄効率が50%向上し、清掃効率と持続可能性を次のレベルに引き上げます。
傷つきやすい表面や、軽度から中程度の付着性の汚れがある広い垂直面の洗浄に最適です。
用途の柔軟性
eco!Boosterは、ケルヒャーのほとんどの業務用高圧洗浄機で使用できます***。水温85℃まで使用できるので温水高圧洗浄機にも適しています。7種類のeco!Boosterから、適したノズルサイズを選択するだけです。
特許出願中
ケルヒャーのエコブースター技術は市場全体でもユニークです。これによりケルヒャーは再び高圧洗浄機分野の先駆者となりました。競争上の優位性を確保するために、この革新的な技術の特許はすでに申請を行っています。
効率アップ
eco!Boosterを使用すると、洗浄効果が50%向上するため、標準のパワーノズルよりもはるかに速く洗浄作業を完了できます。これにより、清掃時の効率が向上するだけでなく、水とエネルギーの消費量も大幅に削減されます。
製品ラインナップ
適合表
|製品名
|注文番号
|該当製品
|eco!Booster マックス 040
|2.113-095.0
|eco!Booster マックス 045
|2.113-096.0
|eco!Booster マックス 050
|2.113-097.0
|eco!Booster マックス 060
|2.113-098.0
|
|eco!Booster マックス 080
|2.113-099.0
|
|eco!Booster TR 030
|2.113-084.0
|eco!Booster TR 033
|2.113-085.0
|eco!Booster TR 036
|2.113-083.0
|eco!Booster TR 040
|2.113-086.0
|eco!Booster TR 045
|2.113-087.0
|eco!Booster TR 050
|2.113-088.0
|eco!Booster TR 080
|2.113-089.0
※は販売終了品です。