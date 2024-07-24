eco!Booster エコブースターノズル

効率アップ

eco!Boosterを使用すると、洗浄効果が50%向上するため、標準のパワーノズルよりもはるかに速く洗浄作業を完了できます。これにより、清掃時の効率が向上するだけでなく、水とエネルギーの消費量も大幅に削減されます。