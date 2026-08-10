eco!Booster TR 045
eco!Booster は、ケルヒャーパワーノズルより面積性能が 50% 高いノズルです。デリケートな表面を効率的に洗浄する際に最適です。冷水および温水高圧洗浄機用 ( ノズル サイズ 045) 。
eco!Booster は、吐出先の洗浄幅が広がって作業効率が向上し、エネルギー使用量と水消費量が削減されます。その面積性能はケルヒャーのパワーノズルより 50 パーセント高く、漆喰塗りの壁面や木製の壁などの繊細な表面の洗浄にも最適です。このブースターは、ケルヒャーの冷水および温水高圧洗浄機 ( 最大耐熱温度 85 °C まで可能 ) に適しており、 EASY!Lock 仕様の接続と互換性があり、ノズルサイズは 045 です。革新的なノズルコンセプトは、空気を吸い込んで水流を方向付け、より短時間で優れた洗浄結果をもたらします。これは、ビルメン、温浴施設、スポーツクラブ、建設業界、農業や車両洗浄する運送トラックや自動車ディーラーなど多岐な業種に活用頂けます。
製品特長
パワーノズルと比較して 50% 高い洗浄性能
- 徹底的かつ迅速で、より持続可能な洗浄。
節水効率が50%向上¹⁾
- 水を節約します。
エネルギー効率が50%向上¹⁾
- エネルギーを節約。
用途が非常に多様
- 特に、塗装や木材などのデリケートな表面に適しています。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (bar)
|max. 300
|温度 (°C)
|max. 85
|ノズルサイズ ( )
|45
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|梱包重量 (kg)
|0.5
¹⁾ 同じエネルギーと水量で、ケルヒャーの標準的なフラットジェットよりも50%広い表面積を清掃できる能力に基づく。
動画
用途・清掃場所
- 日常的な汚れの洗浄
- 公共施設用途、たとえば表面やフェンスの洗浄。
- 車両の洗浄
- 農業における家畜小屋の洗浄
eco!Booster TR 045 スペアパーツ検索
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