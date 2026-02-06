マルチクリーナー OC 3 Foldable
準備不要!! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力（水道の約 2 倍）でこすらずさっと洗浄します。
水道・電源不要で瞬時に使える
水を注いでスイッチを押すだけの簡単操作で、面倒なセッティングが不要です。充電式バッテリー内蔵なので、電源がなく諦めていた場所など、どこへでも持ち運び洗浄することができます。
収納時はわずか10.8cmに
給水タンクは折りたたむことで約10cmの厚さになるので保管場所に困りません。
標準装備のトリガーガンや付属品も本体内に収納が可能なので、すっきりと収納できます。
効率よく洗浄できるフラットジェットノズル
ケルヒャー独自の細かい扇状の水流で、少ない量でも水道の約2倍の圧力で効率的に洗浄可能です。こすり洗いが必要な泥やホコリ、ヌメリ汚れを、幅広の水流で一気に簡単に洗い流します。
コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約2倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
＜面倒なセッティング準備不要＞
ウォータータンク・充電式バッテリー内蔵。最大8Lのたっぷりの水で洗浄でき、ACだけでなくUSBでどこでも充電可能。思い立ったらすぐに使える洗浄機です。
＜コンパクト収納＞
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。
＜40℃までのお湯が使用可能＞
柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。
＜外出先だけでなく室内でも大活躍＞
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適。
製品特長
低圧でもやさしく効率的に洗浄低圧の利点：効率的で、とてもやさしく洗浄。繊細な表面に最適です。 フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。
リチウムイオンバッテリー内蔵電源接続なしでいつでもどこでも洗浄可能。 バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能。バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。 本体の USB タイプ C の充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。
革新的な折りたたみ式タンク大容量（ 8 リットル）のフレキシブルなウォータータンクは、最小限のサイズに折りたたむことができ、持ち運びや保管が簡単。 省スペース：ホースとトリガーガンはコンパクトに折りたたんで収納できます。
シンプルで便利なハンドル
- いつでもどこでも使用でき、手間のかかる準備も不要で、水を入れるだけですぐに始められます。
- 人間工学に基づいたキャリングハンドルとホース固定で持ち運びが簡単。
- 大きな開口部で、水タンクへの給水は簡単で便利。
選べる豊富なアクセサリー
- より便利に使用できる豊富なアクセサリーがオプションで用意。
- 自転車、アウトドア用品、ガーデン家具、ペットなど、あらゆる清掃作業に最適なアクセサリー。
製品仕様
製品スペック
|吐出圧力
|低圧
|吐出水量 (l/min)
|max. 2
|バッテリー パワー デバイス
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|バッテリー稼働時間 (min)
|max. 15
|バッテリー充電時間 (h)
|2.25
|色
|黒
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.2
|梱包重量 (kg)
|3.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|305 x 298 x 271
付属品・同梱品
- 充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター（1pc.ずつ）
- リチウムイオンバッテリー
- フラットジェットノズル
製品機能
- 給水タンク容量: 8 l
- ホース長さ: 1.8 m
- ホースタイプ: 低圧フレキシブルホース
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- テント／キャンプ用品
- スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
- ペット／犬
- ベビーカー／バギー
- 靴／ハイキングブーツ
- ガーデニング用品
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 植木鉢の洗浄に
アクセサリー
高圧洗浄機｜散水シリーズ｜スイーパー｜モバイルクリーナー｜スチームクリーナー｜ウォーターバキュームクリーナー｜スティッククリーナー｜ハンディクリーナー｜乾湿両用バキュームクリーナー｜ガーデンツール｜家庭用製品アクセサリー｜家庭用洗浄剤