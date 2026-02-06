コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約2倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。



＜面倒なセッティング準備不要＞

ウォータータンク・充電式バッテリー内蔵。最大8Lのたっぷりの水で洗浄でき、ACだけでなくUSBでどこでも充電可能。思い立ったらすぐに使える洗浄機です。



＜コンパクト収納＞

保管時や移動に便利な折りたたみ式です。



＜40℃までのお湯が使用可能＞

柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。



＜外出先だけでなく室内でも大活躍＞

アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適。