マルチクリーナー OC 3 Foldable

準備不要!! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力（水道の約 2 倍）でこすらずさっと洗浄します。

汚れはその場で洗い流そう マルチクリーナー OC 3 Foldable

水道・電源不要で瞬時に使える

水を注いでスイッチを押すだけの簡単操作で、面倒なセッティングが不要です。充電式バッテリー内蔵なので、電源がなく諦めていた場所など、どこへでも持ち運び洗浄することができます。

収納時はわずか10.8cmに

給水タンクは折りたたむことで約10cmの厚さになるので保管場所に困りません。
標準装備のトリガーガンや付属品も本体内に収納が可能なので、すっきりと収納できます。

効率よく洗浄できるフラットジェットノズル

ケルヒャー独自の細かい扇状の水流で、少ない量でも水道の約2倍の圧力で効率的に洗浄可能です。こすり洗いが必要な泥やホコリ、ヌメリ汚れを、幅広の水流で一気に簡単に洗い流します。

  • 約40℃までのお湯もOK
  • タンク容量はたっぷり8L

コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約2倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。

＜面倒なセッティング準備不要＞
ウォータータンク・充電式バッテリー内蔵。最大8Lのたっぷりの水で洗浄でき、ACだけでなくUSBでどこでも充電可能。思い立ったらすぐに使える洗浄機です。

＜コンパクト収納＞
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。

＜40℃までのお湯が使用可能＞
柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。

＜外出先だけでなく室内でも大活躍＞
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適。

製品特長
マルチクリーナー OC 3 Foldable: 低圧でもやさしく効率的に洗浄
低圧の利点：効率的で、とてもやさしく洗浄。繊細な表面に最適です。 フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。
マルチクリーナー OC 3 Foldable: リチウムイオンバッテリー内蔵
電源接続なしでいつでもどこでも洗浄可能。 バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能。バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。 本体の USB タイプ C の充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。
マルチクリーナー OC 3 Foldable: 革新的な折りたたみ式タンク
大容量（ 8 リットル）のフレキシブルなウォータータンクは、最小限のサイズに折りたたむことができ、持ち運びや保管が簡単。 省スペース：ホースとトリガーガンはコンパクトに折りたたんで収納できます。
シンプルで便利なハンドル
  • いつでもどこでも使用でき、手間のかかる準備も不要で、水を入れるだけですぐに始められます。
  • 人間工学に基づいたキャリングハンドルとホース固定で持ち運びが簡単。
  • 大きな開口部で、水タンクへの給水は簡単で便利。
選べる豊富なアクセサリー
  • より便利に使用できる豊富なアクセサリーがオプションで用意。
  • 自転車、アウトドア用品、ガーデン家具、ペットなど、あらゆる清掃作業に最適なアクセサリー。
製品仕様

製品スペック

吐出圧力 低圧
吐出水量 (l/min) max. 2
バッテリー パワー デバイス
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間 (min) max. 15
バッテリー充電時間 (h) 2.25
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.2
梱包重量 (kg) 3.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 305 x 298 x 271

付属品・同梱品

  • 充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター（1pc.ずつ）
  • リチウムイオンバッテリー
  • フラットジェットノズル

製品機能

  • 給水タンク容量: 8 l
  • ホース長さ: 1.8 m
  • ホースタイプ: 低圧フレキシブルホース
  • 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
  • 圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
動画
用途・清掃場所
  • 自転車
  • テント／キャンプ用品
  • スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
  • ペット／犬
  • ベビーカー／バギー
  • 靴／ハイキングブーツ
  • ガーデニング用品
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 植木鉢の洗浄に
アクセサリー

