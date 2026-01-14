スプレーノズル・ランス（家庭用）

KARCHER 散水シリーズについて

＜散水シリーズとは＞

ガーデン用の散水用品全般が含まれる製品ラインナップのこと。ホースに接続して使用する「スプレーノズル・ランス」、広い範囲に水を巻くことができる「スプリンクラー」、高圧洗浄機やホースリールとの接続に便利な「コネクター」、ホースの取り回しに便利な「ホースリール」の大きく分けて4つのグループに分かれています。庭先や駐車場、芝生、高圧洗浄の際に便利なガーデニングツールです。植物への水やりや園芸用品の洗浄、庭まわりや家まわりの掃除に便利です。

＜スプレーノズル・ランスの特長＞

植物への毎日の水撒きや、プランターや植木鉢の汚れ・土汚れ・はね返りの洗浄、家の外回りの掃除、洗車、自転車やバイクの洗浄など、さまざまなシーンで便利なスプレーノズルです。接続は簡単、さらにレバーを握るだけで水が出るため使い方も分かりやすく、手軽です。回転ウォータージェットWBS 3は、電池をセットすることで、広い範囲の掃除が効率良くできる「回転ジェット」を作り出します。スプレーノズル、スプレーガンプラスは、散水に特化した製品で、ノズル先端部分を回すことで水量や散水範囲の調整を行うことができます。多機能散水ランスは、ノズルヘッドを回すことで、霧状・扇状（横／縦）・直噴・シャワーなどの水流を選ぶ事ができるうえ、伸縮するパイプで手の届かない場所や高い場所にも水やりが可能です。

＜スプリンクラーの特長＞

芝生や広い範囲の水まきに便利なスプリンクラーは、水道ホースに接続するだけなので、どなたでも簡単に設置することができます。「プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3」は、円形に広範囲に水をまく回転タイプのスプリンクラーです。「首振りスプリンクラー OS 3.220」は、アームが左右に回転し長方形に散水します。右側のみ・左側のみ、など散水範囲を限定することも可能です。「首振りスプリンクラー OS 5.320 S」は最大320平方メートルの広範囲に散水できるスプリンクラーです。散水範囲を設定できる他、ダイヤルで散水量の調節も可能です。

＜コネクターの特長＞

ノズルとホースをつなぐためのコネクターです。逆止弁付きの「逆止弁付きマルチコネクター」やネジ式の蛇口と接続するための「ねじ付蛇口アダプター」、屋外の水道蛇口との接続用「蛇口アダプター」などを取り揃えています。

＜ホースの特長＞

水道から遠い場所で水を使用したい場合に便利なケルヒャー純正のホースです。いずれも、高圧洗浄機とセットで使えば、さらに遠い場所での洗浄作業や洗車が楽に行えます。20mのホースがついた「ホーストロリー」は、散水に便利な散水ノズルも付いています。「コンパクトホースリール 万能口金（大）付」は、コンパクトながら、10mのホースが付いてベランダやお庭での散水に便利です。「スパイラルホースセット 万能口金（大）付」は、コイル状に巻かれたホースなので、ホースリールに巻き取る必要がありません。

＜オススメの清掃場所＞

お庭での水まきや植物への水やり、家まわり（外壁、窓、網戸、玄関、外階段、駐車場）の洗浄清掃に便利です。ベランダやテラス、ウッドデッキの洗浄にもオススメです。さらに、自動車、自転車、バイクなどの洗車時にも。