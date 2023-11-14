洗濯機用水栓を分岐（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
洗濯機用水栓を分岐して接続する場合
|1、水道蛇口をしめます。
2、モンキーレンチ等で蛇口のナット（赤枠の部分）を回し、水栓本体と吐水口の二つに分解します。
※分岐コック使用可能水栓：水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）のもの。
ネジ山の規格がご不明の場合は蛇口メーカーにお問い合わせください。
|3、水栓本体と吐水口の間に分岐コックを挟み、二箇所のナット（赤枠の部分）をモンキーレンチ等で締めます。
|4、水道ホースとマルチコネクターを接続します。
|
5、マルチコネクターと分岐コックを接続し、分岐コックのつまみ（赤枠の部分）を引き上げます。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143
分岐コック
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-326.0
JANコード：4515413005581
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
※分岐コックをお求めの際は、水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）であることをご確認願います。ご不明の場合は蛇口メーカーにサイズのご確認をお願いします。
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。