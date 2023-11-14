洗濯機用水栓を分岐（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

5、マルチコネクターと分岐コックを接続し、分岐コックのつまみ（赤枠の部分）を引き上げます。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。

※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。