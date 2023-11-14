ホース接続水栓①、②（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。

ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

ホース接続水栓①、②ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

＜接続方法＞

水道ホースを蛇口にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。

 

※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

水道ホースを蛇口に差し込み、ホースバンドで締める

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

ホースバンド

ホースバンド

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748

※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）

