自在水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。

自在水栓と水道ホースの接続方法

（蛇口径 約14～17mm）

＜接続方法＞

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが固い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。

マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。

【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法

高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。

製品や修理に関するお問い合わせはこちら