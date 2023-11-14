洗濯機用水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法
洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法
|1、水道蛇口をしめます。
|2、水道ホースを洗濯機用ホース継ぎ手にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
|3、洗濯機用ホース継ぎ手のロックレバーを開くようにしてにぎり、蛇口のツバ部分に引っかかる様に接続します。
|
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143
洗濯機用ホース継ぎ手
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-314.0
JANコード：4515413005635
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。