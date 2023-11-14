泡沫水栓、混合水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法
＜接続方法＞
|1、水道蛇口の先端を右に（時計回り）にクルクルと回し部品を取り外します。
|2、先端部品のネジ山が内側にあるか、外側にあるか確認します。
|3、上図①の場合、泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
当社取り扱いの泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）品番 9.548-322.0⇒取付ネジサイズ W22山20のみ適合します。サイズは全メーカー同一ではありませんのでご注意ください。
|上図②の場合、泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
・泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）品番9.548-324.0→取付ネジサイズ M24×1.0
※泡沫水栓蛇口のサイズは多数あり、アダプターはお客様の蛇口サイズに合ったサイズが必要です。
※蛇口がKVKの場合、形状が異なるため使用できません。
|4、泡沫水栓用アダプターと水道ホースを接続し、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
|※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道蛇口のレバーを必ず完全に水（青色）側にしてご使用ください。お湯（赤色）側でご使用されると給湯設備が破損する恐れがあります。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143
泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-322.0
JANコード：4515413005543
泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-324.0
JANコード：4515413005567
ホースバンド
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。