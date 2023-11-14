泡沫水栓、混合水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。

泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法

＜接続方法＞

泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 1、水道蛇口の先端を右に（時計回り）にクルクルと回し部品を取り外します。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 2、先端部品のネジ山が内側にあるか、外側にあるか確認します。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 3、上図①の場合、泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
当社取り扱いの泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）品番 9.548-322.0⇒取付ネジサイズ W22山20のみ適合します。サイズは全メーカー同一ではありませんのでご注意ください。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 上図②の場合、泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
　・泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）品番9.548-324.0→取付ネジサイズ　M24×1.0
※泡沫水栓蛇口のサイズは多数あり、アダプターはお客様の蛇口サイズに合ったサイズが必要です。
※蛇口がKVKの場合、形状が異なるため使用できません。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 4、泡沫水栓用アダプターと水道ホースを接続し、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
  ※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道蛇口のレバーを必ず完全に水（青色）側にしてご使用ください。お湯（赤色）側でご使用されると給湯設備が破損する恐れがあります。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-322.0
JANコード：4515413005543

泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-324.0
JANコード：4515413005567

ホースバンド

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748

※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）

