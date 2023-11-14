泡沫水栓、混合水栓（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

1、水道蛇口の先端を右に（時計回り）にクルクルと回し部品を取り外します。

2、先端部品のネジ山が内側にあるか、外側にあるか確認します。

3、上図①の場合、泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。

当社取り扱いの泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）品番 9.548-322.0⇒取付ネジサイズ W22山20のみ適合します。サイズは全メーカー同一ではありませんのでご注意ください。

上図②の場合、泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。

・泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）品番9.548-324.0→取付ネジサイズ M24×1.0

※泡沫水栓蛇口のサイズは多数あり、アダプターはお客様の蛇口サイズに合ったサイズが必要です。

※蛇口がKVKの場合、形状が異なるため使用できません。

4、泡沫水栓用アダプターと水道ホースを接続し、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。