ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

1、Aの外径の合う方のねじ付蛇口アダプターをクルクルと左に回しながら蛇口につけます。

2、Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。

3、Aのねじ付蛇口アダプターとBのマルチコネクターを接続します。（カチッと音がします。）



※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。

※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。