ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法
|左図のようなホース接続水栓は、先端部分を外すことができます。
先端部分を外すとネジ山G1/2（直径約21mm）もしくはG3/4（直径約26.5mm）の状態になります。
そこへネジ付蛇口アダプターを取り付けると水道ホースがワンタッチで接続できるようになります。
|Aのねじ付蛇口アダプターは左の写真の様に上下2つの部品に分かれます。
お客様の蛇口の外径の太さにあわせてお使いください。
＜外径が細め（約21mm）の場合＞
上下あわせた状態で使用。
＜外径が太め（約26.5mm）の場合＞
下の部品だけ使用。
＜接続方法＞
|
1、Aの外径の合う方のねじ付蛇口アダプターをクルクルと左に回しながら蛇口につけます。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143
ねじ付蛇口アダプター
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-006.0
JANコード：4039784288874
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。