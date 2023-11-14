立水栓（四角タイプ）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

1. Aの万能口金の中間部のすき間に付属の緑色の台紙を挟みます。

2. Aを蛇口にグッと差し込み4箇所のネジをドライバーで均一に締めます。その後挟めていた緑色の台紙を抜きます。

3. Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。

4. Aの万能口金とBのマルチコネクターを接続します。