立水栓（四角タイプ）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法
立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法
|1.
|Aの万能口金の中間部のすき間に付属の緑色の台紙を挟みます。
|2.
|Aを蛇口にグッと差し込み4箇所のネジをドライバーで均一に締めます。その後挟めていた緑色の台紙を抜きます。
|3.
|Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
|4.
|Aの万能口金とBのマルチコネクターを接続します。
|※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。 ※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143
万能口金（大）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-321.0
JANコード：4515413005536
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社オンラインショップや「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたらこちらよりお問い合わせください。