ため水（自吸）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
バケツ等にくんだ水を使用する場合
＜バケツやポリタンク等からの給水方法＞
|ため水から給水する際には別売りのアクセサリー（自吸用ホース）が必要になります。
不純物が多く含まれる雨水や井戸水をご使用する際はフィルターをご使用ください。
また、お風呂の残り湯もご使用できます。
| 1、自吸用ホースを給水口に取り付けます。
※ 画像は別売りフィルターを給水口に接続した状態です。
|2、自吸用ホース反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。
|
3、ペットボトルなどの容器を活用し、自吸用ホースの中に水を流し込みます。
|4、 電源スイッチをONにし、高圧ホース接続口より水が出ることを確認後、電源をOFFにします。
|5、再度自吸用ホースの中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。自吸用ホースの端を、吸い上げる水が入った容器に入れます。
これで呼び水が完了しました。
|5、ため水の吸い上げを開始します。
トリガーガンを接続した高圧ホースを本体の高圧ホース接続口へ接続します。
本体電源スイッチをONにし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくるようになれば準備完了です。
一旦電源スイッチをOFFにし、ノズルを接続します。
その後、洗浄を開始してください。
【動画】自吸用ホースの使い方
自吸用ホースの使い方を動画でご紹介します。
＜使用部品＞
※高圧洗浄機に水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
