ため水（自吸）（高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法）

ため水から給水する際には別売りのアクセサリー（自吸用ホース）が必要になります。

不純物が多く含まれる雨水や井戸水をご使用する際はフィルターをご使用ください。

また、お風呂の残り湯もご使用できます。

1、自吸用ホースを給水口に取り付けます。

※ 画像は別売りフィルターを給水口に接続した状態です。

2、自吸用ホース反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。

3、ペットボトルなどの容器を活用し、自吸用ホースの中に水を流し込みます。

※ 満杯にしてください。

4、 電源スイッチをONにし、高圧ホース接続口より水が出ることを確認後、電源をOFFにします。

5、再度自吸用ホースの中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。自吸用ホースの端を、吸い上げる水が入った容器に入れます。

これで呼び水が完了しました。