フィルター（自吸用・本体取付用）

サクションホース（自吸用ホース）を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します｡ため水に浮いている､ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。※旧品番：4.730-059.0の後継品です。

サクションホース（自吸用ホース）を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します｡ため水に浮いている､ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。※旧品番：4.730-059.0の後継品です。

製品特長
汚水の汚れの粒子から高圧ポンプを守ります
  • 長寿命
製品仕様

製品スペック

アンスラサイトグレー
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 117 x 50 x 50
適合機種
用途・清掃場所
  • 水のくみ上げ（水槽、バケツ、ため池など）。