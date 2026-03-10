フィルター（自吸用・本体取付用）
サクションホース（自吸用ホース）を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します｡ため水に浮いている､ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。※旧品番：4.730-059.0の後継品です。
製品特長
汚水の汚れの粒子から高圧ポンプを守ります
- 長寿命
製品仕様
製品スペック
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|117 x 50 x 50
適合機種
- K 3 サイレント プラス ベランダ（西日本/60Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（東日本/50Hz地域用）
- K 3 サイレント プラス（西日本/60Hz地域用）
- K 4 H 直営店専用 50Hz
- K 4 H 直営店専用 60Hz
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント ホーム（西日本/60Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
- K 4 プレミアム サイレント（西日本/60Hz地域用）
- K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
- K 5 プレミアム サイレント（西日本/60Hz地域用）
- K MINI
- K MINI 自吸水道兼用セット（ボックス付き）
用途・清掃場所
- 水のくみ上げ（水槽、バケツ、ため池など）。