フィルター（自吸用・本体取付用）

サクションホース（自吸用ホース）を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します｡ため水に浮いている､ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。※旧品番：4.730-059.0の後継品です。