100V電源を使用できる、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。ハンドルも収納できるのでさらにコンパクトに。本体に特殊強化プラスチックを使用、ワイヤーメッシュ高圧ホースを採用するなど、業務用作業に耐えるタフな耐久性を実現。



＜使いやすい100V電源とコンパクトな小型ボディ＞

ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運びできます。

縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。



＜業務用作業に耐えるタフな設計＞

本体には特殊強化プラスチックを使用。ワイヤーメッシュの高圧ホース、ステンレス製ランスと、汚れをしっかり落とすパワーノズルなど、アクセサリーも耐久性抜群です。耐久性が高いので故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。



＜扱いやすい機能性＞

電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、使いやすさを形にしました。



＜安心の長期保証＞

品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。（ホームページからのユーザー登録が必要です。）