100V電源を使用できる、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。ハンドルも収納できるのでさらにコンパクトに。本体に特殊強化プラスチックを使用、ワイヤーメッシュ高圧ホースを採用するなど、業務用作業に耐えるタフな耐久性を実現。
＜使いやすい100V電源とコンパクトな小型ボディ＞
ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運びできます。
縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。

＜業務用作業に耐えるタフな設計＞
本体には特殊強化プラスチックを使用。ワイヤーメッシュの高圧ホース、ステンレス製ランスと、汚れをしっかり落とすパワーノズルなど、アクセサリーも耐久性抜群です。耐久性が高いので故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。

＜扱いやすい機能性＞
電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、使いやすさを形にしました。

＜安心の長期保証＞
品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。（ホームページからのユーザー登録が必要です。）

製品特長
高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz ブースターセット: 負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。 Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz ブースターセット: コンパクト設計
コンパクト設計
マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。 軽量・コンパクト設計。
高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz ブースターセット: 扱いやすい機能性
扱いやすい機能性
本体を縦に置いても横にしても使用できます。 噴射装置のために別々にしたパーキング＆輸送ポジション。 マシン設置に対し安定性を発揮します。
耐久性
  • 自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。
  • 高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。
便利なアクセサリー収納
  • マシンに直接サーフェースクリーナーを繋ぐためのねじ接続
  • 3ジェットノズルとサイクロンジェットノズルを収納できる固定ホルダー。
  • 高圧ホースをまとめるのに便利なホースフック。
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 60
吐出水量 (l/h) 400
給水温度 (°C) max. 60
常用吐出圧力 (bar/MPa) 80 / 8
最大許容圧力 (bar/MPa) 115 / 11.5
モーター出力 (kW) 1.2
電源コード (m) 5
給水口 3/4″
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 25.3
梱包重量 (kg) 25.3

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force
  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • スプレーランス: 840 mm

製品機能

  • 自動圧力解放バルブ
用途・清掃場所
  • 日常的な汚れの洗浄
  • 建築物
  • 床・壁の清掃
  • 屋外エリア
  • 自動車
  • 機械や設備など
アクセサリー
洗浄剤

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

