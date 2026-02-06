自吸用ホース

逆止弁付きの自吸用ホース（3m）です。タンクやバケツなどのため水を利用できます（高低差0〜1m以内）。

※フィルター（注文番号 2.642-794.0）を併用してください。

※自吸できる高低差は機種によって違いますので、ご注意ください。

※注文番号 2.642-793.0の後継品です。

※適合機種：家庭用高圧洗浄機全機種（一部の販売終了製品を除く）