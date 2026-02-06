自吸用ホース
逆止弁付きの自吸用ホース（3m）です。タンクやバケツなどのため水を利用できます（高低差0〜1m以内）。
※フィルター（注文番号 2.642-794.0）を併用してください。
※自吸できる高低差は機種によって違いますので、ご注意ください。
※注文番号 2.642-793.0の後継品です。
※適合機種：家庭用高圧洗浄機全機種（一部の販売終了製品を除く）
製品特長
簡単にため水を吸引
- ため水をすばやく吸い上げます（高圧洗浄機の給水用）
便利な自吸
- 実用的で便利な自吸は、水道水の代わりに雨水や風呂水を再利用する事ができます。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|250 x 250 x 60
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 水のくみ上げ（水槽、バケツ、ため池など）。