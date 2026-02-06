自吸・水道兼用ホースセット 3m

1つで2役のホースセットです。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。　 ※ためた水を使用する際の高低差0?1m以内です。機種によって異なります。

家庭用高圧洗浄機の給水に使用できる1つで2役のホースセットです。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。
ためた水を使う場合と、水道を使う場合の交換も簡単にできます。

※ためた水を使用する際の高低差0〜1m以内です。機種によって異なります。
※井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、フィルター（注文番号　2.642-794.0）を併用してください。
※付属の蛇口アダプターは丸型蛇口（横水栓、万能水栓、自在水栓／蛇口径約14〜17mm）にご使用いただけます。その他のタイプの蛇口に使用する場合は、別途アダプターなどが必要です。

製品特長
1つで2役
  • 水道ホースとしても、ためた水を使用する自吸用ホースとしても使用できます。
簡単な交換
  • 逆止弁付フィルターを接続すれば、ためた水を使用して高圧洗浄できます。
逆止弁付マルチコネクター
  • 水しぶきを受けることなく、取り外しできます。
環境にやさしい
  • ポリ塩化ビニル（PVC）やフタル酸エステルを含みません。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 0.7
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 250 x 250 x 60
用途・清掃場所
  • 水のくみ上げ（水槽、バケツ、ため池など）。

