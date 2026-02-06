ヒートアップ（待ち時間）約6分、連続噴射時間約30分。

もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。

家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。



＜パワフルで安定のケルヒャースチーム＞

ケルヒャーの技術でスチームを吐出口で約100℃を保ち、掃除で最高の結果を生み出します。



＜洗剤などの化学製品不要＞

高温スチームで汚れをしっかり拭き取り、除菌、カビ菌やウイルスの除去もできます。

水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。

エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。



＜いろいろな場所のお掃除に＞

付属のアクセサリーを使って、いろいろな場所を簡単に掃除できます。

清掃場所の一例：リビングやキッチンの床の汚れ、浴室のカビ、換気扇などのキッチンまわりの油汚れ



＜使いやすいアクセサリー＞

取り付け・外しが簡単で使いまわしの良いアクセサリー、掃除のストレスが軽減します。



＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞

1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。

洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。

また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。