スチームクリーナー SC 2 EasyFix W
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。
水だけで99.99%*除菌
お子様もペットも安心
洗剤やアルコールを使わずに水だけで、目に見えないバクテリアやウイルスを99.99％*除菌できます。ご家族がよく触れる場所や、化学製品を使いたくない場所の除菌に最適です。
*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
家中をキレイに
ヒートアップは約3分、連続使用時間は約30分。
付属のアクセサリーを使って、家中いろいろお掃除できる使いやすいモデルです。
たっぷりのスチームで
しっかりお掃除できる
ボイラー式なので安定した温度と圧力のスチームを作ることができるため、たまった汚れもしっかり落とせます。
ヒートアップ（待ち時間）約6分、連続噴射時間約30分。
もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
＜パワフルで安定のケルヒャースチーム＞
ケルヒャーの技術でスチームを吐出口で約100℃を保ち、掃除で最高の結果を生み出します。
＜洗剤などの化学製品不要＞
高温スチームで汚れをしっかり拭き取り、除菌、カビ菌やウイルスの除去もできます。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。
＜いろいろな場所のお掃除に＞
付属のアクセサリーを使って、いろいろな場所を簡単に掃除できます。
清掃場所の一例：リビングやキッチンの床の汚れ、浴室のカビ、換気扇などのキッチンまわりの油汚れ
＜使いやすいアクセサリー＞
取り付け・外しが簡単で使いまわしの良いアクセサリー、掃除のストレスが軽減します。
＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞
1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。
洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。
また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。
製品特長
アクセサリー収納ホルダー作業を一時中断する際に便利なフロアノズルホルダーとアクセサリー収納。
ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用家具の下や部屋の隅も、拭きムラ拭き残しなくラクにお掃除できます。 大きなタグと面ファスナー採用により、手を汚さず簡単にクロスを交換できます。
安全ロック機能安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
多機能なアクセサリー
- フロアノズル、ハンドブラシ、ブラシなどのいろいろなアクセサリーを使用して、さまざまな汚れを清掃することができます。
フロアノズル用クロスとハンドブラシ用カバー
- 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
スチーム調整機能
- 清掃面の材質や汚れに応じて二段階にスチーム量を調整できます。
製品の電源スイッチ（ON/OFF）
- 安全にご使用いただくため、本体に電源のオンオフスイッチがあります。
製品仕様
製品スペック
|試験結果
|バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 75
|加熱出力 (W)
|1500
|最大スチーム吐出圧力 (MPa)
|max. 0.32
|電源コード (m)
|4
|ヒートアップタイム (min)
|6.5
|ボイラー容量 (l)
|1
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|白
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.9
|梱包重量 (kg)
|4.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|380 x 254 x 260
-
付属品・同梱品
- イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個
- ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個
- ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個
- ノズルヘッド
- ハンドブラシ
- ブラシ（黒）: 1 個
- ブラシ（黄）: 1 個
- 取扱説明書
- フロアノズル: イージーフィックス
- スチームパイプの数: 2 個
- スチームパイプの長さ: 0.5 m
製品機能
- 安全ロック機能搭載
- 安全バルブ
- 強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル（2段階）
- ホース一体型ヘッド: 2.2 m
- 本体電源スイッチ
- アクセサリーを本体に収納可
用途・清掃場所
- フローリング
- 蛇口に
- シンクに
- タイルの壁に
- 窓やガラス家具の表面
- 換気扇に
- レンジ周りに
アクセサリー
洗浄剤
スチームクリーナー 使い方Book
効果的に汚れを落とす方法を紹介します。