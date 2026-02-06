スチームクリーナー SC 2 EasyFix W

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。

水だけで99.99%*除菌
お子様もペットも安心

洗剤やアルコールを使わずに水だけで、目に見えないバクテリアやウイルスを99.99％*除菌できます。ご家族がよく触れる場所や、化学製品を使いたくない場所の除菌に最適です。 *第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

家中をキレイに

ヒートアップは約3分、連続使用時間は約30分。
付属のアクセサリーを使って、家中いろいろお掃除できる使いやすいモデルです。

たっぷりのスチームで
しっかりお掃除できる

ボイラー式なので安定した温度と圧力のスチームを作ることができるため、たまった汚れもしっかり落とせます。

  • 約100℃のスチームで浮かせて落とす
  • 拭きムラ、拭き残しのないフロアノズル

ヒートアップ（待ち時間）約6分、連続噴射時間約30分。
もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。

＜パワフルで安定のケルヒャースチーム＞
ケルヒャーの技術でスチームを吐出口で約100℃を保ち、掃除で最高の結果を生み出します。

＜洗剤などの化学製品不要＞
高温スチームで汚れをしっかり拭き取り、除菌、カビ菌やウイルスの除去もできます。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。

＜いろいろな場所のお掃除に＞
付属のアクセサリーを使って、いろいろな場所を簡単に掃除できます。
清掃場所の一例：リビングやキッチンの床の汚れ、浴室のカビ、換気扇などのキッチンまわりの油汚れ

＜使いやすいアクセサリー＞
取り付け・外しが簡単で使いまわしの良いアクセサリー、掃除のストレスが軽減します。

＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞
1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。
洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。
また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。

製品特長
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W: アクセサリー収納ホルダー
アクセサリー収納ホルダー
作業を一時中断する際に便利なフロアノズルホルダーとアクセサリー収納。
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W: ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用
ノズルジョイントが自由自在に動くフロアノズル、クロスの交換が簡単で便利な面ファスナーを採用
家具の下や部屋の隅も、拭きムラ拭き残しなくラクにお掃除できます。 大きなタグと面ファスナー採用により、手を汚さず簡単にクロスを交換できます。
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W: 安全ロック機能
安全ロック機能
安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
多機能なアクセサリー
  • フロアノズル、ハンドブラシ、ブラシなどのいろいろなアクセサリーを使用して、さまざまな汚れを清掃することができます。
フロアノズル用クロスとハンドブラシ用カバー
  • 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
スチーム調整機能
  • 清掃面の材質や汚れに応じて二段階にスチーム量を調整できます。
製品の電源スイッチ（ON/OFF）
  • 安全にご使用いただくため、本体に電源のオンオフスイッチがあります。
製品仕様

製品スペック

試験結果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²) approx. 75
加熱出力 (W) 1500
最大スチーム吐出圧力 (MPa) max. 0.32
電源コード (m) 4
ヒートアップタイム (min) 6.5
ボイラー容量 (l) 1
相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 2.9
梱包重量 (kg) 4.9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 380 x 254 x 260

-

付属品・同梱品

  • イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個
  • ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個
  • ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個
  • ノズルヘッド
  • ハンドブラシ
  • ブラシ（黒）: 1 個
  • ブラシ（黄）: 1 個
  • 取扱説明書
  • フロアノズル: イージーフィックス
  • スチームパイプの数: 2 個
  • スチームパイプの長さ: 0.5 m

製品機能

  • 安全ロック機能搭載
  • 安全バルブ
  • 強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル（2段階）
  • ホース一体型ヘッド: 2.2 m
  • 本体電源スイッチ
  • アクセサリーを本体に収納可
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W
用途・清掃場所
  • フローリング
  • 蛇口に
  • シンクに
  • タイルの壁に
  • 窓やガラス家具の表面
  • 換気扇に
  • レンジ周りに
アクセサリー
洗浄剤
スチームクリーナー オプションアクセサリー 一覧

オプションアクセサリー 一覧

さらに使い方が便利に広がる、別売のオプションアクセサリー。

製品体験会・店頭実演スケジュール

体験会・店頭実演スケジュール

ケルヒャーの洗浄機器をお店で試せる体験会を随時開催中です。

スチームクリーナー使い方Book

スチームクリーナー 使い方Book

効果的に汚れを落とす方法を紹介します。

PDFダウンロード

スチームクリーナーのおすすめ記事

202309_img_jyokin_mama

