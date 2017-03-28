ママにおすすめ！赤ちゃんに安心な“清潔おそうじ術”

除菌掃除

免疫力は、菌やウイルスに感染することで少しずつ獲得していくもの。従って、感染経験のない赤ちゃんには免疫力が備わっていないのです。生後半年ぐらいまではママからもらった免疫力が守ってくれますが、その後は徐々に薄れて行くので菌やウイルスに対し“無防備”な状態が続きます。このため、乳幼児はしょっちゅう病院のお世話になる事になるのです。赤ちゃんを菌やウイルスから少しでも守るには、やはり除菌対策が大切です。