日頃の落としきれない汚れがスッキリキレイになったら嬉しいですよね。

ケルヒャースチームクリーナーは、スチームで洗剤を使うことなく家中の汚れをキレイにします。

また、高温（約100℃）のスチームでバクテリアを99.99％除菌することも※。

見えない汚れも見える汚れも、徹底的にキレイにしてみませんか？

buzzLifeモニター130名のみなさんに、フローリングやキッチンはもちろん、

あんなところやこんなところに「ケルヒャー スチームクリーナー SC 1 クラシック」を使っていただきました！

モニターのみなさんの感想を一部ご紹介します！