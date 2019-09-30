スチームクリーナー SC 1 クラシック モニターレポート
日頃の落としきれない汚れがスッキリキレイになったら嬉しいですよね。
ケルヒャースチームクリーナーは、スチームで洗剤を使うことなく家中の汚れをキレイにします。
また、高温（約100℃）のスチームでバクテリアを99.99％除菌することも※。
見えない汚れも見える汚れも、徹底的にキレイにしてみませんか？
buzzLifeモニター130名のみなさんに、フローリングやキッチンはもちろん、
あんなところやこんなところに「ケルヒャー スチームクリーナー SC 1 クラシック」を使っていただきました！
モニターのみなさんの感想を一部ご紹介します！
※エンダース＆パートナーズ研究所のテスト結果
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99％除菌することができます。
（表面の硬い場所を清掃した場合）
「とても満足」「やや満足」を合わせると、
94.6％の方が満足
という結果になりました。
※体験後アンケート調査より（n＝130）
家の中はもちろん、
衣類や車などにも
使用したとの声がありました。
※体験後アンケート調査より（n＝130、複数回答）
それでは、場所別にみなさんの
レポートを見ていきましょう！
リング
楽々ピカピカ！すぐにサラサラ！
（とあ88さん／60代）
スチームを出しながら、軽く押し付ける様にゆっくりと床面を移動させると、見る間に床の色が明るくなっているのがわかりました。 近づいてみると、汚れもキレイに落ちていました。しかも触ってみると、サラサラした手触り。キレイになったなぁ！と実感できる仕上がりでした。
立ったまま水拭きできる。スゴイ！
（ペチさん／30代）
一番汚れていそうなキッチンの足元にしました。 キッチンだけでこの汚れです……黒いです…… その延長でリビングの床を拭き続けましたが、 立ったまま水拭きができてしまうというのはすごいことだなと思いました。
積年の汚れがスッキリ
（まりもかあさんさん／50代）
フローリングの隅と幅木に乗った埃が長年のあいだにこびりつき、掃除機や拭き掃除位では全然取れなくてずっと気がかりでした。 一番細いノズルをつけて、ここに、スチームクリーナーで蒸気を当てて、雑巾でふき取ってみたら、白っぽい汚れがかなりすっきり落ちました。
スチーム力！劇的アフター！
（ちゃみまるさん／20代）
以前から気になっていたシンク周りとコンロ周りに使用してみました。 食べ物のカスやごみが入り込んでしまいがちな、コンロと作業台の隙間もピカピカに。想像以上の活躍ぶりに大満足。 シンクやコンロ周り以外に、油が飛んでベタベタしていたキッチンの壁や床も、面白いほど簡単に汚れを落とすことができました。
頑固な黒ずみが溶けるように
（とも143さん／40代）
キッチンの床タイル、黒ずみ汚れに困っていました。 普段は掃除機で掃除して、たまに水拭きで床を掃除しています。でも黒ずみ汚れは強くこすらないと落ちない、 そこでこのスチームクリーナーの出番って訳です。 驚きました、あの頑固な汚れが水蒸気の噴射で溶けるように落ちていきます。
洗剤もゴシゴシもナシ家事の負担を軽減♪
（ともっくすさん／20代）
毎日使うキッチンの掃除も子どもがいるとおざなりになりがちな場所です。 普段、調味料を置いている場所をスチームクリーナーを使って綺麗にしてみました。 以前ならゴシゴシしていた箇所も、洗剤を使わずにここまで綺麗になって大満足です。
深い汚れがスチーム＋ブラシと洗剤で
（るりまつりさん／50代）
お風呂用洗剤＋ブラシでこすってもなかなか取れないお風呂のタイル汚れが悩ましい・・・どうもざらざらの表面に、汚れが入り込んでいるようです。 ケルヒャーのスチームで取れないか試してみました。 左がスチーム前、かなり汚れが目立ちます。 右がスチームしてブラシと洗剤でこすった後。汚れが落ちているのがわかります。
頑固な黒カビ退治
（ぷぷさん／40代）
シューってスチームが出てきました。 強すぎず弱すぎず。 安全に作られているので、やけどの心配もなさそうで、安心して使えました。 頑固な黒カビもみるみる取れてきました。
細かい場所もブラシ追加で
（さみきさん／20代）
バスタブの淵の溝はブラシで擦ってもなかなか汚れが落ちずに諦めていました。 はじめは、細かい場所の掃除なのでノズルヘッドのみで試しましたが、全く取れず。ブラシを追加すると、面白いほどに汚れが取れました！
蒔ストーブのスス汚れも楽々！
（さくなみのおばばさん／50代）
蒔ストーブの硝子扉掃除をしてみました。 汚れる度に掃除はするのですが、今回はケルヒャーを使ってみたところ本当に楽々すすが落ちてビックリ びちゃびちゃにならないようにスチームのかけ具合に気をつけながら行いましたが、Tシャツをカットした布切れで拭いただけで終了！！
ナイロン財布の頑固なカビが
（まゆあかりさん／50代）
スチームを当てタオルでトントンまたスチームを当ててタオルでトントンこれを何度か繰り返しました。 頑固なナイロンに染み付いたカビ汚れはやはり簡単にはおちません。何度もスチームを吹きかけて... すると、少しずつ薄くなり繰り返してるうちに気にならないぐらいおちました！
ぼくにも優しいクリーニャー
（ロロコロさん／40代）
ネコのゆえに掃除が増えるわけですが…(^-^; 掃除も洗剤を使用する場合には、途中でネコが近寄らないようにとか洗剤残りがないようになど、いろいろと気を遣います。 ところが，このケルヒャースチームクリーナーだと、洗剤いらずで大抵のところがキレイにお掃除できちゃう！しかも除菌まで‼️