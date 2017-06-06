スチームクリーナーで除菌・カビ対策！油汚れも簡単スッキリ！
浴室などの水まわりに潜む「カビ」は気になりますよね。さらに、ベタッとした床の汚れ、素足で歩いた床の皮脂汚れ、溜まってしまったキッチンの油汚れなど･･･見渡せば家の中には気になる汚れがたくさん。スチームクリーナーがあれば、見えない汚れも見える汚れも、徹底的にキレイにできます！
そもそもスチームクリーナーとは
スチームクリーナーは、約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすクリーナーです。除菌効果もあります。
ケルヒャーのスチームクリーナーの特長
抜群の汚れ落ち
本格的なボイラー式※だから、
たまった汚れもスッキリ落とす！
99.99%除菌
高温（約100℃）のスチームだから、
家中除菌できます。
水だけでキレイに
洗剤を使わないので
小さなお子様のいる家庭でも安心！
※SC 1、SC 2、SC 4のみ。SC 3はフローヒーター式
かがまずにできる楽々床掃除！ベタベタ素足の足跡も、お散歩帰りのペットの足跡も、気になったらすぐにスチーム！
素足で触れることも多い床は、ベタつきや汚れの程度が気になる場所のひとつです。ケルヒャーが実施したアンケート結果では、71％もの方が「床のベタつきが気になる」と回答されました。
ですが、床面は掃除する範囲が広く、かがんで雑巾掛けするのも重労働です。さらに小さなお子様がいるご家庭なら、なおのこと清潔にしておきたい場所です。そんなときは、ケルヒャーのスチームクリーナーがおすすめです。高温の蒸気でサッと拭き取るだけで、ベタついた床面もサラッとスッキリします。
- フローリング
- キッチンの床
- 赤ちゃんがハイハイする床
- ペットが歩いた床
- 畳
- 脱衣所の床
- ペットのトイレまわり
ケルヒャーのスチームクリーナーは、除菌率99.99％※
高温のスチームがカビを除菌し、生えにくくします
浴室などの水まわり、じめっとした季節、気がつくとカビは広がっています。カビを効果的に防ぐには、高温の蒸気を噴射できるスチームクリーナーがおすすめです。約100℃の高温スチームがカビや菌を除菌するので、お掃除後にカビが生えにくくなります。
調査機関のテストでは、菌液を滴下・乾燥させたプラスチック板へケルヒャースチームクリーナー（ハンドブラシとカバーを装着）でスチームを10秒噴射したところ、除菌効果が確認されました（財団法人日本食品分析センター調べ）。 約100℃の高温スチームで、家中いろいろな場所で除菌ができます！家族を菌から守ろう！
※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
- 浴室の壁や床
- ぬるぬるの排水口
- まな板
- 水栓（蛇口）まわり
- ガスコンロ、IHコンロ
- 食卓
- チャイルドシート
- 網戸
- 菌が気になるまな板
- シャンプーの下など、水が溜まってぬるぬるする場所
- 小さなお子様のおもちゃ
- ペットの食器
約100℃のスチームがこびりついた汚れをゆるませて取り除く！
時間が経ったキッチンのガンコな油汚れや、なかなか手が届かないレンジフード。強力な洗剤を用意して、ゴム手袋をして･･･と気負って掃除するのは、それなりの時間と労力がかかりそうで、後回しにしがち。でも、スチームクリーナーがあれば、洗剤を使わなくても高温スチームの力だけで、油汚れも除去します！
- レンジフードの油汚れ
- 五徳にこびりついた油汚れ
- ガスコンロ、IHコンロ
- 電子レンジ内部の汚れ
- キッチンまわりの油はね、汚れやすい調理台
いろいろな場所をケルヒャースチームクリーナーでスッキリお掃除
- 浴室のピンクカビ
- 浴室の広い壁面
- 水道蛇口のくもり
- タイルの目地
- 隙間に入り込んだ油汚れ
- 窓のサン、レールの汚れ
- ドアノブ
- 布製ソファ
- 鏡
- 車のシート
- カーペットのシミ
- 窓ガラス
ケルヒャーのスチームクリーナーラインナップ
- 毎日
- 床掃除
- 短時間
- スリムデザイン
- 毎日
- 狭い範囲
- 短時間
- ちょこっと掃除
- 週末まとめて
- 広い範囲
- しっかり掃除
- 本格的掃除