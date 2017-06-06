スチームクリーナーで除菌・カビ対策！油汚れも簡単スッキリ！

ケルヒャーのスチームクリーナーは、除菌率99.99％※

高温のスチームがカビを除菌し、生えにくくします

浴室などの水まわり、じめっとした季節、気がつくとカビは広がっています。カビを効果的に防ぐには、高温の蒸気を噴射できるスチームクリーナーがおすすめです。約100℃の高温スチームがカビや菌を除菌するので、お掃除後にカビが生えにくくなります。

調査機関のテストでは、菌液を滴下・乾燥させたプラスチック板へケルヒャースチームクリーナー（ハンドブラシとカバーを装着）でスチームを10秒噴射したところ、除菌効果が確認されました（財団法人日本食品分析センター調べ）。 約100℃の高温スチームで、家中いろいろな場所で除菌ができます！家族を菌から守ろう！

※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。

ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）