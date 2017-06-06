スチームクリーナーで除菌・カビ対策！油汚れも簡単スッキリ！

浴室などの水まわりに潜む「カビ」は気になりますよね。さらに、ベタッとした床の汚れ、素足で歩いた床の皮脂汚れ、溜まってしまったキッチンの油汚れなど･･･見渡せば家の中には気になる汚れがたくさん。スチームクリーナーがあれば、見えない汚れも見える汚れも、徹底的にキレイにできます！

  • ベタベタ床
  • 防カビ･除菌
  • キッチン油汚れ

そもそもスチームクリーナーとは

スチームクリーナーは、約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすクリーナーです。除菌効果もあります。

汚れの落とし方
ケルヒャーのスチームクリーナーの特長

抜群の汚れ落ち

本格的なボイラー式だから、
たまった汚れもスッキリ落とす！

99.99%除菌

高温（約100℃）のスチームだから、
家中除菌できます。

水だけでキレイに

洗剤を使わないので
小さなお子様のいる家庭でも安心！

※SC 1、SC 2、SC 4のみ。SC 3はフローヒーター式

床のベタつき さらっと快適に!!

かがまずにできる楽々床掃除！ベタベタ素足の足跡も、お散歩帰りのペットの足跡も、気になったらすぐにスチーム！

素足で触れることも多い床は、ベタつきや汚れの程度が気になる場所のひとつです。ケルヒャーが実施したアンケート結果では、71％もの方が「床のベタつきが気になる」と回答されました。
ですが、床面は掃除する範囲が広く、かがんで雑巾掛けするのも重労働です。さらに小さなお子様がいるご家庭なら、なおのこと清潔にしておきたい場所です。そんなときは、ケルヒャーのスチームクリーナーがおすすめです。高温の蒸気でサッと拭き取るだけで、ベタついた床面もサラッとスッキリします。

こんな場所のお掃除に

こんな場所のお掃除に

  • フローリングフローリング
  • キッチンの床キッチンの床
  • 赤ちゃんがハイハイする床赤ちゃんがハイハイする床
  • ペットが歩いた床ペットが歩いた床
  • 脱衣所の床
  • ペットのトイレまわり

浴室などの防カビ・除菌に!!

ケルヒャーのスチームクリーナーは、除菌率99.99％
高温のスチームがカビを除菌し、生えにくくします

浴室などの水まわり、じめっとした季節、気がつくとカビは広がっています。カビを効果的に防ぐには、高温の蒸気を噴射できるスチームクリーナーがおすすめです。約100℃の高温スチームがカビや菌を除菌するので、お掃除後にカビが生えにくくなります。
調査機関のテストでは、菌液を滴下・乾燥させたプラスチック板へケルヒャースチームクリーナー（ハンドブラシとカバーを装着）でスチームを10秒噴射したところ、除菌効果が確認されました（財団法人日本食品分析センター調べ）。 約100℃の高温スチームで、家中いろいろな場所で除菌ができます！家族を菌から守ろう！

※第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

こんな場所のお掃除に

  • 浴室の壁や床浴室の壁や床
  • ぬるぬるの排水溝ぬるぬるの排水口
  • まな板まな板
  • よく触る水栓水栓（蛇口）まわり
  • ガスコンロ、IHコンロガスコンロ、IHコンロ
  • 食卓食卓
  • チャイルドシートチャイルドシート
  • 網戸網戸
  • 菌が気になるまな板
  • シャンプーの下など、水が溜まってぬるぬるする場所
  • 小さなお子様のおもちゃ
  • ペットの食器

ママにおすすめ！赤ちゃんに安心な ”清潔おそうじ術”

しつこい油汚れも簡単スッキリ!!

しつこい油汚れも簡単スッキリ!!

約100℃のスチームがこびりついた汚れをゆるませて取り除く！

時間が経ったキッチンのガンコな油汚れや、なかなか手が届かないレンジフード。強力な洗剤を用意して、ゴム手袋をして･･･と気負って掃除するのは、それなりの時間と労力がかかりそうで、後回しにしがち。でも、スチームクリーナーがあれば、洗剤を使わなくても高温スチームの力だけで、油汚れも除去します！

こんな場所のお掃除に

  • レンジフードの油汚れレンジフードの油汚れ
  • 五徳にこびりついた油汚れ五徳にこびりついた油汚れ
  • ガスコンロ、IHコンロガスコンロ、IHコンロ
  • 電子レンジの内部汚れ電子レンジ内部の汚れ
  • キッチンまわりの油はね、汚れやすい調理台

いろいろなところで活躍

いろいろな場所をケルヒャースチームクリーナーでスッキリお掃除

  • 風呂場のピンクカビ浴室のピンクカビ
  • 風呂場の広い壁面浴室の広い壁面
  • 水道蛇口のくもり水道蛇口のくもり
  • タイルの目地タイルの目地
  • 隙間に入り込んだ油汚れ隙間に入り込んだ油汚れ
  • 窓のサン、レールの汚れ窓のサン、レールの汚れ
  • ドアノブドアノブ
  • 布製ソファ布製ソファ
  • 車のシート
  • カーペットのシミ
  • 窓ガラス

ケルヒャーのスチームクリーナーラインナップ

スティックスチーム
特に床掃除をしたい方に
  • 毎日
  • 床掃除
  • 短時間
  • スリムデザイン
スティックスチーム
ハンディ＆コンパクト
毎日、手軽に少しだけ掃除したい方に
  • 毎日
  • 狭い範囲
  • 短時間
  • ちょこっと掃除
ハンディ＆コンパクト
キャニスター
いろいろな場所を、しっかり掃除したい方に
  • 週末まとめて
  • 広い範囲
  • しっかり掃除
  • 本格的掃除
キャニスター
キャニスター
キャニスター
