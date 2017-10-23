スチームクリーナー体験会レポート

スチームクリーナー体験会レポート初めてのケルヒャースチームクリーナー

落としにくい汚れを高温の蒸気がスッキリとキレイにする「スチームクリーナー」。
「いつか欲しいな」とは思っていても、「ホントのところは汚れ、ちゃんと落ちるの？」「使いこなせるか心配…」そんな風にためらっていませんか？
そこでケルヒャーは、スチームクリーナー初体験のモニターさん3名にきていただき、実際にスチームクリーナーを体験いただきました。

モニターさん紹介

Aさん
Aさん
  • ・掃除は徹底的にやるタイプ
  • ・キッチンまわりの細かい溝の汚れが気になっている
  • ・実は高圧洗浄機も気になっている
Bさん
Bさん
  • ・スチームクリーナーはママ友同士でも話題にでる
  • ・電子レンジの庫内掃除をしてみたい
Cさん
Cさん
  • ・掃除道具の使い分けに困っている
  • ・換気扇掃除は普段は旦那様が担当
  • ・カーペットの飲み物跡が気になる

製品説明

製品説明

まずはスチームクリーナーについて説明。セット内容、製品の仕様、組み立て方など、基本的なことを知っていただきます。この日、紹介したのは「ケルヒャー スチームクリーナー SC 2」という製品です。

まずはスチームクリーナーについて説明

SC 2 製品紹介

SC 2

ケルヒャーの家庭用スチームクリーナーはスチーム（蒸気）を安定して作ることができます。
そのため、安定した温度と圧力のスチームがたまった汚れもしっかり落とします！

  • ・ヒートアップタイム：約6分
  • ・スチーム吐出圧力：0.32MPa
  • ・スチーム連続噴射時間：約30分
  • ・清掃面積：75㎡（約45畳に相当）
  • ・消費電力：1,500W
  • ・質量（本体のみ）：2.9kgL

スチームクリーナーのパワーを知ってもらうためにこんなパフォーマンスも

スチームクリーナーのパワーを知ってもらうためにこんなパフォーマンスも

約10センチの氷の板にスチームクリーナーで穴を空けてみます
スチームクリーナーを当てると…ものの数秒で貫通！
製品体験
製品体験

では、実際にスチームクリーナーで汚れを落としてみましょう。
用意したのは、「カーペットの汚れ」「フローリングの皮脂汚れ」「フローリングの落書き」「布製ソファの汚れ」「IHコンロの汚れ」「換気扇の汚れ」などさまざま。

カーペットのコーヒーのしみ

前日にタイルカーペットにコーヒーでシミを作っておきました。

お手本

まずはお手本。
キレイなタオルをシミの上に置き、
上からスチームを当てます。
スチームがカーペットの汚れを浮き上がらせて、タオルに移しとっていきます。

しみ抜き
しみ抜きBeforeAfter

フローリング　クレヨンの落書き／皮脂汚れ（ハンドクリームで再現）

スチームクリーナーでひと拭きするだけで、クレヨンの汚れもキレイになりました。さらに、仕上がりもサラサラ！
皮脂汚れを想定して、ハンドクリームを塗ったフローリングもひと拭きでスッキリ、サラサラの仕上がりに。

IHコンロの汚れ

IHコンロの油や食べ物の汚れも、高温でたっぷりのスチームが簡単に落としてくれます。
洗浄後

換気扇の汚れ

換気扇の細かいハネ部分は、先端が細くなったノズルでスチームを当てて油汚れをゆるませながら吹き飛ばします。すぐに、タオルで拭き取ると、汚れが落ちやすいですよ。
ファンのハネもサラサラになりました

セーターのハンガー跡

布製のイス
肘掛け部分が意外に汚れてました…

その他にもこんな場所のお掃除もできます

布製のイス

うっかりついてしまったハンガーの跡は、セーターの内側からタオルを入れて形を整えて、スチームを当てると、変な癖をとることができます。
BeforeAfter

金属製の時計のベルト

意外と汚れていてビックりするのが金属製の時計のベルト。スチームをベルトのすき間に吹き付けるとこんなに汚れが…。この日一番の歓声があがりました

＜ご注意＞
時計のベルトを洗浄するときは、時計のケース部分にはスチームが当たらないようにタオル等を使い、ご注意の上でご使用ください。

ぬいぐるみや子供用のおもちゃ

簡単に洗えないぬいぐるみもキレイに。気になる匂いも軽減できます

感想

感想

感想
Aさん
Aさん
  • ・スチームクリーナーを実際にどのように使うのか、具体的にイメージできて良かったです。
  • ・操作方法やノズルの交換もとてもスムーズで良い意味で裏切られました。
  • ・一番うれしいのは、洗剤不要、体にも環境にも優しい点でした。除菌も兼ねられるので一石二鳥だと思います。
自宅で使ってみました

細かいすき間に入り込んだ汚れは歯ブラシで掃除していて、時間がかかっていましたが、汚れを擦る＆吹き飛ばすが一度でできて、水で流す必要もなくなりあっという間に終わりました。

BeforeAfter

感想
Bさん
Bさん
  • ・本体って重いのかな？どのくらい使用できる？子供がいるけど安全？などの分からないことも、体験できたことで想像よりも扱いやすいことがわかりました。
  • ・基本的な使用方法から丁寧に実演していただいたのでとても分かりやすかったです。
自宅で使ってみました

今まではフローリングシートで掃除していましたが、ベタつきや足跡は残りがちでした。それが、立った姿勢のまま軽くなでるだけで汚れが取れてピカピカに。素足で気持ちよく歩けるようになりました。

BeforeAfter

感想
Cさん
Cさん
  • ・自宅のような会場で教えてもらったので、家に帰ってからすぐに使いこなすことができました。
自宅で使ってみました

換気扇のファンは細かいすき間などが大変でしたが高温のスチームでゆるんだ汚れにスプレー式洗浄剤をつけて拭き取ると比較的簡単に落とせました。
換気扇カバーや金属フィルターは洗剤なし（水だけ）できれいになり大量に使用していた洗剤が不要でした。

BeforeAfter