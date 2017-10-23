スチームクリーナー体験会レポート
落としにくい汚れを高温の蒸気がスッキリとキレイにする「スチームクリーナー」。
「いつか欲しいな」とは思っていても、「ホントのところは汚れ、ちゃんと落ちるの？」「使いこなせるか心配…」そんな風にためらっていませんか？
そこでケルヒャーは、スチームクリーナー初体験のモニターさん3名にきていただき、実際にスチームクリーナーを体験いただきました。
モニターさん紹介
- ・掃除は徹底的にやるタイプ
- ・キッチンまわりの細かい溝の汚れが気になっている
- ・実は高圧洗浄機も気になっている
- ・スチームクリーナーはママ友同士でも話題にでる
- ・電子レンジの庫内掃除をしてみたい
- ・掃除道具の使い分けに困っている
- ・換気扇掃除は普段は旦那様が担当
- ・カーペットの飲み物跡が気になる
製品説明
まずはスチームクリーナーについて説明。セット内容、製品の仕様、組み立て方など、基本的なことを知っていただきます。この日、紹介したのは「ケルヒャー スチームクリーナー SC 2」という製品です。
スチームクリーナーのパワーを知ってもらうためにこんなパフォーマンスも
では、実際にスチームクリーナーで汚れを落としてみましょう。
用意したのは、「カーペットの汚れ」「フローリングの皮脂汚れ」「フローリングの落書き」「布製ソファの汚れ」「IHコンロの汚れ」「換気扇の汚れ」などさまざま。
カーペットのコーヒーのしみ
前日にタイルカーペットにコーヒーでシミを作っておきました。
まずはお手本。
キレイなタオルをシミの上に置き、
上からスチームを当てます。
スチームがカーペットの汚れを浮き上がらせて、タオルに移しとっていきます。
フローリング クレヨンの落書き／皮脂汚れ（ハンドクリームで再現）
IHコンロの汚れ
換気扇の汚れ
セーターのハンガー跡
その他にもこんな場所のお掃除もできます
布製のイス
金属製の時計のベルト
＜ご注意＞
時計のベルトを洗浄するときは、時計のケース部分にはスチームが当たらないようにタオル等を使い、ご注意の上でご使用ください。
ぬいぐるみや子供用のおもちゃ
感想
- ・スチームクリーナーを実際にどのように使うのか、具体的にイメージできて良かったです。
- ・操作方法やノズルの交換もとてもスムーズで良い意味で裏切られました。
- ・一番うれしいのは、洗剤不要、体にも環境にも優しい点でした。除菌も兼ねられるので一石二鳥だと思います。
細かいすき間に入り込んだ汚れは歯ブラシで掃除していて、時間がかかっていましたが、汚れを擦る＆吹き飛ばすが一度でできて、水で流す必要もなくなりあっという間に終わりました。
- ・本体って重いのかな？どのくらい使用できる？子供がいるけど安全？などの分からないことも、体験できたことで想像よりも扱いやすいことがわかりました。
- ・基本的な使用方法から丁寧に実演していただいたのでとても分かりやすかったです。
今まではフローリングシートで掃除していましたが、ベタつきや足跡は残りがちでした。それが、立った姿勢のまま軽くなでるだけで汚れが取れてピカピカに。素足で気持ちよく歩けるようになりました。
- ・自宅のような会場で教えてもらったので、家に帰ってからすぐに使いこなすことができました。
換気扇のファンは細かいすき間などが大変でしたが高温のスチームでゆるんだ汚れにスプレー式洗浄剤をつけて拭き取ると比較的簡単に落とせました。
換気扇カバーや金属フィルターは洗剤なし（水だけ）できれいになり大量に使用していた洗剤が不要でした。