床洗浄機 BR 30/1 C BP
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
選ばれたクリーニング性能
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1. 床清掃の時間短縮
掃除機をかける時間で掃き掃除と拭き掃除
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1～2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2. 高い衛生面
常にきれいな水での床清掃で衛生的
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
当社の洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3. 静音性・安全性
営業時間中でも気にならない静音性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4. 清掃コスト削減
清掃に必要なコストを削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20～25m2※で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
※自社調べ
おすすめのポイント
コンパクト、長持ち、効果的
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
半分の作業時間で床をきれいに
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。
その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20％の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50％短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60％向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
静音性
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
プロによる、プロのための - パフォーマンス機能特長
効率的でシンプルな清掃性能
モップよりも洗浄力が最大20％向上し、乾燥が最大60％速くなります。
1L 清水タンク
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
700mlの汚水タンクとプレスイープ機能付き
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
交換可能なリチウムイオンバッテリーパワープラス
1時間の充電で60分の駆動時間（3.0Ahバッテリー使用時）
家具の下でもフレキシブルに使用可能
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
運転中の騒音レベル
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
長寿命と堅牢設計
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800～1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
高品質・長寿命のローラー
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
「パーキングポジション」による自立性
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
使用方法
面積200m²までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類： 硬質床（セラミック、磁器、コンクリート）、石材床（大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン）、軟質床（ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど）、木質床（ハードウッド、ラミネート）。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55 dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
使用シーン
ホスピタリティ業界： ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン： ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業：小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物 学校、教会
医療の現場 ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス ロビー、食堂、浴室、更衣室
ケルヒャー BR 30/1 C Bp の清掃とお手入れ方法
ローラーのお手入れ
汚れが多い場合は、すすぎ機能を使って洗浄を行うことができます。
まず、本体をパーキングポジションに設定し、清水タンクの水位を確認します（水位は50％以上）。汚水タンクは空でなければなりません。
次に、ブースト機能ボタンとオン/オフスイッチを同時に押してください。約3秒後、すすぎ機能が作動し、ローラーが回転して洗浄されます。
オン／オフスイッチが点滅します。約2分後、自動的に電源が切れます。
作業終了後、本機を収納する前に、ローラーを取り外して、流水で洗浄してください。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpのクリーニングとお手入れ
本体をパーキングポジションに設定し自立させる。
清水タンクを取り外して空にし、本機に再び設置してください。
汚水タンクを取り外して空にし、水道水で洗浄します。
汚水タンクの蓋を取り外し、流水で清掃してください。汚水タンクの蓋に付いているクリーニングブラシを取り外し、付着した頑固な汚れを落とします。
バッテリーホルダーから取り外してください。その後、バッテリーを充電してください。
新型コードレス床洗浄機 「BR 30/1 C Bp」の紹介
半分の労力で床をきれいに
ケルヒャーのBR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、硬質床を確実に清掃します。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする必要はありません。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、200平方メートルまでの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを楽々と拾い、床を拭き、その際に乾燥時間を短縮することができます。
狭い場所でも素早く衛生的なメンテナンス清掃と床面除菌が可能です。ケルヒャーのマイクロファイバーローラー技術搭載のBR 30/1 C Bp 小型コードレスス床洗浄機は、あらゆる種類の床に適しています。
2021年度グッドデザイン賞受賞
新製品の超コンパクトなコードレススクラバードライヤー「BR 30/1 C Bp」は、セラミックタイルや石床など様々な種類の床材の衛生的な清掃に最適です。今までのモップによる水拭き清掃と違い、マイクロファイバーローラーの技術により、清掃力のアップと最大60％の乾燥時間の短縮を実現しました。
BR 30/1 C Bpは、ケルヒャーバッテリーユニバースの18V リチウムイオンバッテリーと互換性を持っており、オフィス、店舗、医療機関、受付、ホテル、レストラン、さらには食堂や学校、病院などの狭い場所のメンテナンス清掃に最適なソリューションです。
また、ケルヒャー除菌クリーナーRM 732と併用することで、床面の除菌にも最適です。
製品特長
優れた洗浄効果手作業・マニュアルでの床掃除に比べて最大＋20％の効果があります。 汚水、洗浄剤、粗ゴミ、髪の毛などを回収します。 洗浄力と除菌レベルを向上させます。
素早い乾燥時間マニュアルによるモップ床洗浄に比べ、約60%乾燥時間を短縮します。 乾燥時間が短縮できるので、濡れた床でのスリップリスクを軽減し、安全面で貢献します。 清掃時間の短縮は、生産性の向上とトータルコストの削減につながります。
高い除菌レベル汚水、洗浄剤、粗ゴミ、髪の毛などを回収します。 衛生的な洗浄工程なので、作業時の安全性が向上します。 二次汚染や病原菌感染のリスクを低減します。
自立機能付きスタンディングポジション
- スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。
- マイクロファイバーローラーは速乾性です。
脱着式リチウムイオンバッテリー
- ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。
- 長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。
- コード付きの機械に比べて最大25％の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます。
- ホコリ取りや掃除機がけ（除塵）の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。
- 片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50％短縮。
- 総オペレーションコストと清掃コストを最大50％削減。
コンパクトで頑丈なデザイン
- 金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。
- 高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM 732を使って床の除菌に最適
- 保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。
- 衛生的で清潔な環境を作ることができます。
- 職場の高い衛生水準は、従業員の病欠による欠勤日数を削減します。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|18 Vバッテリープラットフォーム
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシの回転による前進アシスト
|ブラシの清掃幅 (mm)
|300
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|1 / 0.7
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|200
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|100
|バッテリータイプ
|着脱式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 60
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|39 / 65
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|500 - 650
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|40
|使用水量 (ml/min)
|30
|騒音値 (dB(A))
|55
|定格入力電力 (W)
|70
|総許容荷重 (kg)
|11
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|6.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|340 x 305 x 1200
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- ローラーブラシ: 1 個
製品機能
- 2タンク方式
動画
用途・清掃場所
- オフィス、医療機関、受付エリア、ホテル、レストランに理想的なソリューション
- 食堂、学校、病院の床清掃に最適
- オフィス、小売店、ホテル、食堂、診療所や法律事務所、病院、学校に最適
アクセサリー
BR 30/1 C Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。