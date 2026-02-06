選ばれたクリーニング性能

モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。

独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで



1. 床清掃の時間短縮

掃除機をかける時間で掃き掃除と拭き掃除



掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。

1～2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。

2. 高い衛生面

常にきれいな水での床清掃で衛生的

常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。

当社の洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。

3. 静音性・安全性

営業時間中でも気にならない静音性

騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。

お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。

4. 清掃コスト削減

清掃に必要なコストを削減

モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20～25m2※で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。

※自社調べ