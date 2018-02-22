室内も懐もぽかぽか！心地よく！ 冬を快適に乗り切る ｢窓｣の防寒･結露対策

まどの防寒対策はなぜ重要？

暖房の暖かさは｢窓｣から逃げる！

雪がちらつく外の景色を眺めようと窓の側にいくと、ひんやり感に驚いたことはありませんか？冬場は、外部の冷気で窓が冷やされ、その空気が下に流れて床を沿って部屋中に冷気を広げてしまう「コールドドラフト」という現象が起こります。窓面いっぱいの幅から下に落ちる冷気のせいで、天井付近は暖かいのに、足元は寒さを感じ、この温度差のせいでより寒さを感じ、不快な空間をつくる要因にもなっています。

では、どうしたらよいのでしょう。住まいの中で最も熱が逃げていくのは「窓」といわれています。冷気の入り口でもあり、室内の暖かい空気が逃げる出口でもあり、冬場は58％（※）もの熱が窓から出入りしているそうです。熱損失の過半数以上をしめている「窓」に気を配るだけで、住まい全体の防寒対策にもなるのです。