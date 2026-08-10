延長高圧ホース 10m（クイックコネクト機種用）

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m

※1本のみ接続可能

※クイックコネクト機種にのみ接続できます。

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