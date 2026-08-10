延長高圧ホース 10m（クイックコネクト機種用）
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
※1本のみ接続可能
※クイックコネクト機種にのみ接続できます。
※お届けする製品は画像と異なる場合がございます。
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
※1本のみ接続可能
※クイックコネクト機種にのみ接続できます。
※お届けする製品は画像と異なる場合がございます。
製品特長
10m延長用の高圧ホース
- 本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター
- トリガーガン、高圧ホースを簡単に接続するためのクイックコネクトシステム。
繊維で強化したDN8の高品質ホース
- ホースのねじれを防止。
製品仕様
製品スペック
|温度 (°C)
|max. 60
|最大許容圧力 (MPa)
|18
|長さ (m)
|10
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.1
|梱包重量 (kg)
|1.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|240 x 240 x 85