延長高圧ホース 10m（クイックコネクト機種用）

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
※1本のみ接続可能
※クイックコネクト機種にのみ接続できます。
※お届けする製品は画像と異なる場合がございます。

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
※1本のみ接続可能
※クイックコネクト機種にのみ接続できます。
※お届けする製品は画像と異なる場合がございます。

製品特長
10m延長用の高圧ホース
  • 本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター
  • トリガーガン、高圧ホースを簡単に接続するためのクイックコネクトシステム。
繊維で強化したDN8の高品質ホース
  • ホースのねじれを防止。
製品仕様

製品スペック

温度 (°C) max. 60
最大許容圧力 (MPa) 18
長さ (m) 10
重量 (kg) 1.1
梱包重量 (kg) 1.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 240 x 240 x 85