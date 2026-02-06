延長高圧ホース 10m（ネジタイプ用）
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
【実寸】長さ 約10m
※1本のみ接続可能。
クイックカップリング対応機種には接続できません。
※本体と高圧ホースの接続がネジタイプの機種に適合します。機種ごとの適合詳細はオプションアクセサリー適合表にてご確認ください。
＞ オプションアクセサリー適合表はこちら
※製品スペックの寸法は、巻いた状態での数値です。
製品特長
延長用高圧ホース10m
- 本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります
- 長寿命。
ねじれ防止
- ホースのねじれを防止。
真ちゅう製コネクト
- 高い耐久性と品質。
製品仕様
製品スペック
|温度 (°C)
|max. 60
|最大許容圧力 (bar)
|180
|長さ (m)
|10
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.2
|梱包重量 (kg)
|1.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|240 x 240 x 85