延長高圧ホース 10m（ネジタイプ用）

※1本のみ接続可能。
クイックカップリング対応機種には接続できません。

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
【実寸】長さ 約10m
※本体と高圧ホースの接続がネジタイプの機種に適合します。機種ごとの適合詳細はオプションアクセサリー適合表にてご確認ください。
オプションアクセサリー適合表はこちら

※製品スペックの寸法は、巻いた状態での数値です。

製品特長
延長用高圧ホース10m
  • 本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります
  • 長寿命。
ねじれ防止
  • ホースのねじれを防止。
真ちゅう製コネクト
  • 高い耐久性と品質。
製品仕様

製品スペック

温度 (°C) max. 60
最大許容圧力 (bar) 180
長さ (m) 10
重量 (kg) 1.2
梱包重量 (kg) 1.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 240 x 240 x 85
適合機種