標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。

【実寸】長さ 約10m

※本体と高圧ホースの接続がネジタイプの機種に適合します。機種ごとの適合詳細はオプションアクセサリー適合表にてご確認ください。

＞ オプションアクセサリー適合表はこちら



※製品スペックの寸法は、巻いた状態での数値です。