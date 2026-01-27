ワイドな水流で効率的に洗浄することでより簡単に、より速く、より経済的に使用できるeco!Booster。

バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が50％向上します。

そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約できます。

また、空気の流れを利用し水流の勢いを作り洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え疲労を軽減すると共に洗浄音を抑制してより静かに使用できます。

本製品 eco!Booster 120は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 1からK 3モデル専用として効果を発揮するノズルです。