eco!Booster 120
ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅削減。バリオスプレーランスよりも50％高い洗浄性能を発揮し、洗浄時の水、エネルギー、時間を節約します。
ワイドな水流で効率的に洗浄することでより簡単に、より速く、より経済的に使用できるeco!Booster。
バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が50％向上します。
そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約できます。
また、空気の流れを利用し水流の勢いを作り洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え疲労を軽減すると共に洗浄音を抑制してより静かに使用できます。
本製品 eco!Booster 120は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 1からK 3モデル専用として効果を発揮するノズルです。
製品特長
バリオスプレーランスと比較して、洗浄効率が50％向上します。
- 徹底的かつ迅速で、より持続可能な洗浄。
50% 高い水効率 *
- 水を節約します。
50% 高いエネルギー効率 *
- エネルギーを節約。
より静かな洗浄音で体感音最大25％軽減 **
- より静かな洗浄音。
用途が非常に多様
- 特に、塗装や木材などのデリケートな表面に適しています。
K 1～K 3モデルで使用可能。
- アップグレードに最適。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|452 x 104 x 42
2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。 /
* フラット ジェットと比較して、同じ量のエネルギーと水で洗浄できる表面積が 50% 増加しています。 /
** バリオスプレーランス使用時の騒音レベルとの比較。正確な値は使用する機器によって異なります。
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター
- 外壁
- 外塀
- 家と庭の周辺