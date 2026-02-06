配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。

付属品には2種類のノズルが含まれ、スクリュー接続で素早く交換できます。

ジェットノズルは、 流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。

回転ノズルは、詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。

また、ノズルの形状は、高圧ホースに接続する部分に隆起がないように最適化されています。これにより、ノズルが配管内でのひっかかりを最小限に抑えます。

7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。

ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。



＜ご注意＞ 2.644-491.0 は、オフィシャルサイト専用品番です。

店頭や他サイトにて「パイプクリーニングキット7.5m」をご注文の際は、2.644-493.0 をご指定ください。