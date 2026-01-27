3 in 1 ウォッシュブラシ
3 in 1 ウォッシュブラシは、1つで3役（広角,フォームノズル、ブラシ）。高圧での洗浄、洗浄剤塗布、こすり洗いを１つでできるので、ノズル交換不要で時短で洗浄できます。
3 in 1 ウォッシュブラシは、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。
＜3つの機能を持つアクセサリー＞
3 in 1 ウォッシュブラシは、フラットジェット（広角水流/高圧）、フォームジェット（洗浄剤塗布）、ブラシのこすり洗いができます。
＜簡単操作で作業時間短縮＞
3 in 1 ウォッシュブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に操作ができます。ノズル等の交換が不要になるので効率良く作業ができます。
※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。
※高圧洗浄機 K 2 ～K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
製品特長
1台で三役の機能：フォームジェット、フラットジェット（広角水流/高圧）、ブラシのこすり洗い
- 色々な使用方法が可能です。
- 効果的かつ効率的な清掃機能が加わりました。
必要な機能を素早く選択可能
- 清掃方法の選択が可能。
- アクセサリーを交換することなく、効率よく洗浄できます。
ブラシヘッドに内蔵された洗浄剤タンク
- 洗浄剤が頑固な汚れに素早くしっかり付着し落ちやすくします。
- 作業効率が上がり、時間短縮につながります。
表面にやさしくあたるソフトなブラシ
- 塗装、ガラス、プラスチックなどのデリケートな面も洗浄します。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.8
|梱包重量 (kg)
|1.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|377 x 264 x 223
動画
適合機種
用途・清掃場所
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ブラインド／ローラーシャッター
- ガレージのドア
- 自動車
- バイクやスクーター
- ガラスの温室
- ベランダ、バルコニー
- 窓枠、サッシ
- ラティスなどの庭の柵や木製フェンス