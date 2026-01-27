3 in 1 ウォッシュブラシは、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。



＜3つの機能を持つアクセサリー＞

3 in 1 ウォッシュブラシは、フラットジェット（広角水流/高圧）、フォームジェット（洗浄剤塗布）、ブラシのこすり洗いができます。



＜簡単操作で作業時間短縮＞

3 in 1 ウォッシュブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に操作ができます。ノズル等の交換が不要になるので効率良く作業ができます。



※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。

※高圧洗浄機 K 2 ～K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。