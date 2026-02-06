パイプクリーニングキット 15m
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット（配管内径40mm～200mmに対応）。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。※曲がり角度90°以内、2箇所まで使用可能。但し､曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。
付属品には2種類のノズルが含まれ、スクリュー接続で素早く交換できます。
ジェットノズルは、 流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。
回転ノズルは、詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。
また、ノズルの形状は、高圧ホースに接続する部分に隆起がないように最適化されています。これにより、ノズルが配管内でのひっかかりを最小限に抑えます。
15メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。
ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
製品特長
2種類の交換可能なノズルノズル交換が簡単。 強力な推進力のジェットノズル - ダウンパイプの清掃や詰まりの除去に最適。 360°洗浄効果のある回転ノズル - パイプの内側を強力に洗浄し、詰まりを防ぎます。
高圧水のパワフルな洗浄力配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。 化学薬品を使用しない、環境に優しい洗浄方法。 ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出される。
織物補強されたフレキシブルホース角度のある配管システムでも取り扱いが簡単。 収納しやすい設計。
最適化されたノズルの形状
- ホースへのスムースな接続により、ノズルの配管内のひっかかりを最小限に抑えます。
- 動きの自由度を最大限に高めるコンパクト設計。
接続部とノズルは耐久性のある真鍮とステンレス製
- 長寿命。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.1
|梱包重量 (kg)
|1.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|250 x 250 x 80
2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
動画
適合機種
用途・清掃場所
- パイプの清掃
- 雨どいの清掃
- 排水溝の清掃