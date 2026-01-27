高圧洗浄機で洗浄する際の水や汚れのハネを防ぎます。特に水がハネる隅や角の洗浄にも最適です。

透明のカバーなので、洗浄の様子を確認しながら使用できます。また、ノズルを洗浄する場所から適切な距離を保てるので効率よく洗浄できます。

※透明カバーのブラシ部分は水ハネを防ぐためのものです。強く押えたり、こすり洗いに使用しないでください。

※1ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、モバイル高圧洗浄機KHBシリーズ、一部の旧仕様のサイクロンジェットノズル及び旧仕様のバリオスプレーランスにはご使用できません。

※黒色のパーツは日本で販売のノズルには使用できません。