スプラッシュガード
洗浄する際の水や汚れのハネを防ぎます。特に水がハネる隅や角の洗浄にも最適です。
※高圧洗浄機 K 2 ～ K 5 専用です（一部の付属ノズルを除く）。モバイル高圧洗浄機 KHBシリーズには使用できません。
透明のカバーなので、洗浄の様子を確認しながら使用できます。また、ノズルを洗浄する場所から適切な距離を保てるので効率よく洗浄できます。
※透明カバーのブラシ部分は水ハネを防ぐためのものです。強く押えたり、こすり洗いに使用しないでください。
※1ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、モバイル高圧洗浄機KHBシリーズ、一部の旧仕様のサイクロンジェットノズル及び旧仕様のバリオスプレーランスにはご使用できません。
※黒色のパーツは日本で販売のノズルには使用できません。
製品特長
飛び跳ね防止
- 洗浄時の水や汚れハネを防ぎます。特に汚れが飛び散る、隅や角の洗浄時には便利です。
透明感のあるデザイン
- 透明のカバーなので、洗浄中に洗浄の様子が見やすく使いやすいです。
ノズルの種類によって色分けされたパーツ
- バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズルに使用できます。（一部の旧仕様を除く）
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.3
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|220 x 188 x 237
※1ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、一部の旧仕様のノズルには適合しません
- 階段
- 家と庭の周辺