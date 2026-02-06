プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。

特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。

また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。

洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。

クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。

ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。



※延長高圧ホースではありません。

※家庭用高圧洗浄機 K 2 ～ K 4に使用可能。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。