プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付（クイックコネクト機種専用）
革新的なプレミアムフレックス高圧ホース 10 m ねじれ防止付を使用すれば、従来の高圧ホースのわずらわしいねじれなどに悩まされることはありません。クイックコネクトタイプなので、接続も簡単です。
※家庭用高圧洗浄機 K 2 ～ K 4に使用可能。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。
特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。
また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。
洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。
クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。
ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
※延長高圧ホースではありません。
製品特長
2つ目の高圧ホース
- 広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。
クイックコネクトアダプター
- 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
ねじれ防止機能
- 高圧ホースのねじれを防止し、より快適に洗浄できます。
製品仕様
製品スペック
|温度 (°C)
|max. 60
|最大許容圧力 (MPa)
|18
|長さ (m)
|10
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|1.1
|梱包重量 (kg)
|1.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|245 x 245 x 65