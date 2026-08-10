eco!Booster 145
ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅削減。バリオスプレーランスよりも 50％高い洗浄性能を発揮し、洗浄時の水、エネルギー、時間を節約します。
ワイドな水流で効率的に洗浄することでより簡単に、より速く、より経済的に使用できる eco!Booster 。
バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50％向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約できます。
また、空気の流れを利用し水流の勢いを作り洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え洗浄音を抑制してより静かに使用できます。
先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。
本製品 eco!Booster 145 は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 4 または K 5 モデル専用として効果を発揮するノズルです。
製品特長
バリオスプレーランスと比較して、洗浄効率が50％向上します。
- 徹底的かつ迅速で、より持続可能な洗浄。
節水効率が50%向上¹⁾
- 水を節約します。
エネルギー効率が50%向上¹⁾
- エネルギーを節約。
体感音量を25%削減²⁾
- 使用時の音が静か。
取り外し可能なアタッチメント
- 自由に使えて収納も簡単。
先端ノズルを片手で簡単取り外し
- 便利で簡単に取り外し可能。
用途が非常に多様
- 特に、塗装や木材などのデリケートな表面に適しています。
ケルヒャー高圧洗浄機 K 4、K 5に対応
- アップグレードに最適。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.4
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|615 x 108 x 51
2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
¹⁾ 同じエネルギーと水量で、ケルヒャーの標準的なフラットジェットよりも50%広い表面積を清掃できる能力に基づく。
²⁾ ケルヒャーの標準的なフラットジェット使用時の体感騒音レベルとの比較。正確な値は使用する機器によって異なる場合があります。
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター
- 外壁
- 外塀
- 家と庭の周辺