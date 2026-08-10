ワイドな水流で効率的に洗浄することでより簡単に、より速く、より経済的に使用できる eco!Booster 。

バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50％向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約できます。

また、空気の流れを利用し水流の勢いを作り洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え洗浄音を抑制してより静かに使用できます。

先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。

本製品 eco!Booster 145 は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 4 または K 5 モデル専用として効果を発揮するノズルです。