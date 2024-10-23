eco!Booster

洗車

クルマをきれいにすることは、見た目をよくすることだけではありません。花粉や虫の残骸、路面の塩分などの汚れを定期的に除去することが、クルマの価値を維持するお手入れの基本です。eco!Boosterはその効率的な洗浄力で、より短時間で洗車を完了させます。すばやく洗車することで、洗車直後の汚れの付着を軽減し、クルマの価値の維持をサポートします。