eco!Booster
超高性能のケルヒャーeco!Booster。従来のフラットジェットノズル（バリオスプレーランス）に比べ、50％高い洗浄性能で、すばやく簡単に「WOW」をもたらします。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約できます。ピンポイントの頑固な汚れには、先端ノズルを取り外して部分的に掃除することもできます。
洗浄力50%アップ
従来のフラットジェット（バリオスプレーランス）よりもはるかに広い範囲の汚れを均一に取り除きます。幅広い水流で汚れを一気に落とし、一気に洗い流すので効率的に洗浄を行えます。
電気の使用量を50%節約
より少ないエネルギーでより高い洗浄性能のeco!Boosterは、同じ面積を同等圧力で、より短時間で洗浄できます。
水の使用量を50%節約
汚れには強く、資源は節約できるeco!Boosterは、水を節約しながら、素早く徹底的に洗浄します。
* ケルヒャージャパンのK 4またはK 5でバリオスプレーランスを使用した場合と比較。
**ケルヒャージャパンのK 4またはK 5でバリオスプレーランスを使用した場合と比べ、同じ水量と電力で洗浄できる面積が50%増加。
エコブースターはこちらから
ケルヒャーeco!Boosterは、家庭用・業務用を問わず、それぞれの高圧洗浄機シリーズでご利用いただけます。
BIGにサポート
強力かつ効率的に広い場所を洗浄できるため、eco!Boosterはまさに万能選手です。
外壁洗浄
eco!Boosterの効率的で高い洗浄性能は、微細なホコリやススだけでなく、有機物やコケ、砂や泥汚れなども素早く簡単に除去することができます。ピンポイントの頑固な汚れには、先端ノズルを取り外して部分的に掃除することもできます。
木製の洗浄
庭にある木製家具やフェンス、ウッドデッキ等、木製の表面を効率的に洗浄します。従来のフラットジェットノズル（バリオスプレーランス）に比べて洗浄面積が50%向上。洗浄作業負担が削減されると同時に、時間、水、電力を節約します。
洗車
クルマをきれいにすることは、見た目をよくすることだけではありません。花粉や虫の残骸、路面の塩分などの汚れを定期的に除去することが、クルマの価値を維持するお手入れの基本です。eco!Boosterはその効率的な洗浄力で、より短時間で洗車を完了させます。すばやく洗車することで、洗車直後の汚れの付着を軽減し、クルマの価値の維持をサポートします。
家庭用
BIGに洗浄 BIGに節水
ケルヒャーの新しい超効率eco!Booster。洗浄性能が50％アップし、水資源や、電力消費、時間や作業量を大幅に節約します。ケルヒャー史上最大の驚きかもしれません。
eco!Boosterはケルヒャー家庭用 K 4またはK 5の高圧洗浄機に適しています。こちらからeco!Boosterに最適な高圧洗浄機の機種をお選びいただけます。
eco!Booster 120（K 2・K 3モデル用）
eco!Booster 120は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 2またはK 3モデル専用として効果を発揮するノズルです。バリオスプレーランスよりも50％高い洗浄性能を発揮し、洗浄時の水、エネルギー、時間を節約します。
eco!Booster 145（K 4・K 5モデル用）
eco!Booster 145 は、ケルヒャー高圧洗浄機 K 4またはK 5モデル専用として効果を発揮するノズルです。ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅削減。先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。