クイックコネクトキット 12m

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。トリガーガン、高圧ホース（クイックコネクト）12m、クイックカップリング（本体取付用）のセット。下記の機種を除くK2～K5シリーズに対応しています。
※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント（高圧ホース巻取り式の機種）

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。トリガーガン、高圧ホース（クイックコネクト）12m、クイックカップリング（本体取付用）のセット。下記の機種を除くK2～K5シリーズに対応しています。
※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント（高圧ホース巻取り式の機種）

製品特長
アダプター
  • 高圧洗浄機と高圧ホース、そしてトリガーガンの取り外しが簡単です。
  • 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
高圧ホース
  • クイック接続用のアダプターです。
トリガーガン
  • 作業しやすい長さ。
製品仕様

製品スペック

温度 (°C) max. 60
最大許容圧力 (bar) 180
長さ (m) 12
重量 (kg) 1.5
梱包重量 (kg) 1.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 551 x 250 x 250

適合しない機種

以下の製品にはご使用いただけません。

K 202
K 203
K 205
K 210
K 215
K 270		 K 310
K 330
K 355
K 380
K 3.490		 K 400
K 410
K 455
K 475		 K 580
K 5.50
K 5.900 サイレント
K 5 サイレント カー＆ホームキット
 K 620
K 6.70