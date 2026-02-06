クイックコネクトキット 12m

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。トリガーガン、高圧ホース（クイックコネクト）12m、クイックカップリング（本体取付用）のセット。下記の機種を除くK2～K5シリーズに対応しています。

※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント（高圧ホース巻取り式の機種）