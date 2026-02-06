クイックコネクトキット 12m
トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。トリガーガン、高圧ホース（クイックコネクト）12m、クイックカップリング（本体取付用）のセット。下記の機種を除くK2～K5シリーズに対応しています。
※対応していない機種 K 3.490、K 5.20 M プラス、K 5.900 サイレント（高圧ホース巻取り式の機種）
製品特長
アダプター
- 高圧洗浄機と高圧ホース、そしてトリガーガンの取り外しが簡単です。
- 高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
高圧ホース
- クイック接続用のアダプターです。
トリガーガン
- 作業しやすい長さ。
製品仕様
製品スペック
|温度 (°C)
|max. 60
|最大許容圧力 (bar)
|180
|長さ (m)
|12
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.5
|梱包重量 (kg)
|1.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|551 x 250 x 250
適合しない機種
以下の製品にはご使用いただけません。
|K 202
K 203
K 205
K 210
K 215
K 270
|K 310
K 330
K 355
K 380
K 3.490
|K 400
K 410
K 455
K 475
|K 580
K 5.50
K 5.900 サイレント
K 5 サイレント カー＆ホームキット
|K 620
K 6.70