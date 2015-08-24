【食品加工・食品製造業様向け】清掃機器ご提案

ケルヒャーの食品加工、食品製造業様向けの清掃機器をご提案するページです。床清掃、厨房内清掃、敷地内の清掃など、設備の幅広い箇所を清掃する機器を紹介しています。屋内の油汚れが目立つ箇所はもちろん、広い敷地内の掃き掃除にも対応した清掃機器をご用意しています。

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屋内の油汚れが目立つ箇所の洗浄には温水高圧洗浄機。乾きが早く効率の良い洗浄が可能です。広い敷地内清掃には、掃き掃除が誰でも簡単にできるスイーパーをご提案します。

ケルヒャー　高圧洗浄機　床

 

WET（汚染区）の清掃

温水高圧洗浄機なら、冷水・温水・高温スチームが噴射できるので、スピーディーに清掃できます

ケルヒャー　高圧洗浄機　油汚れ

 

WET（汚染区）の清掃

冷水仕様ながら、80度までの温水を給水できる高圧洗浄機なら、油汚れも効率よく洗浄できます

ケルヒャー　床洗浄機　床

 

DRY（非汚染区）の清掃

操作が簡単で扱いやすいケルヒャーの床洗浄機なら、構内の床掃除を効率よくスピーディーに行えます

ケルヒャー　スチームクリーナー　厨房　

 

厨房設備の機器

衛生面が重視される厨房は、約100度のスチームと熱湯で掃除ができるスチームクリーナーがおすすめです

ケルヒャー　乾湿両用掃除機　厨房

 

厨房内の清掃

厨房内の清掃には、濡れたゴミも乾いたゴミも吸い取れる、エコフィルター採用の乾湿両用掃除機が最適です

ケルヒャー　ドライクリーナー　設備内

 

設備内の清掃

コンパクトでパワフルなパワーのドライクリーナーは施設内清掃に最適です

ケルヒャー　スイーパー　敷地内　掃き掃除

 

敷地内の清掃

駐車場などの広い場所の掃き掃除は、押して歩くだけのスイーパーで効率の良い掃除ができます

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤