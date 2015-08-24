【食品加工・食品製造業様向け】清掃機器ご提案

ケルヒャーの食品加工、食品製造業様向けの清掃機器をご提案するページです。床清掃、厨房内清掃、敷地内の清掃など、設備の幅広い箇所を清掃する機器を紹介しています。屋内の油汚れが目立つ箇所はもちろん、広い敷地内の掃き掃除にも対応した清掃機器をご用意しています。