【食品加工・食品製造業様向け】清掃機器ご提案
ケルヒャーの食品加工、食品製造業様向けの清掃機器をご提案するページです。床清掃、厨房内清掃、敷地内の清掃など、設備の幅広い箇所を清掃する機器を紹介しています。屋内の油汚れが目立つ箇所はもちろん、広い敷地内の掃き掃除にも対応した清掃機器をご用意しています。
屋内の油汚れが目立つ箇所の洗浄には温水高圧洗浄機。乾きが早く効率の良い洗浄が可能です。広い敷地内清掃には、掃き掃除が誰でも簡単にできるスイーパーをご提案します。
WET（汚染区）の清掃
温水高圧洗浄機なら、冷水・温水・高温スチームが噴射できるので、スピーディーに清掃できます
WET（汚染区）の清掃
冷水仕様ながら、80度までの温水を給水できる高圧洗浄機なら、油汚れも効率よく洗浄できます
DRY（非汚染区）の清掃
操作が簡単で扱いやすいケルヒャーの床洗浄機なら、構内の床掃除を効率よくスピーディーに行えます
厨房設備の機器
衛生面が重視される厨房は、約100度のスチームと熱湯で掃除ができるスチームクリーナーがおすすめです
厨房内の清掃
厨房内の清掃には、濡れたゴミも乾いたゴミも吸い取れる、エコフィルター採用の乾湿両用掃除機が最適です
設備内の清掃
コンパクトでパワフルなパワーのドライクリーナーは施設内清掃に最適です