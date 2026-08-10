ビッグブラシ用カバー2枚入り Y
ケルヒャー スチームクリーナーのビッグブラシ用のカバー 2 枚入りです。マイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。
ケルヒャー スチームクリーナーのビッグブラシ用のカバー 2 枚入りです。
マイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。
「ビッグブラシ」は面積が広く曲面（キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角）の掃除に最適です。
カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。
製品特長
プレミアムマイクロファイバー
- キッチンや浴室、洗面所などの汚れを優しく洗浄します。
- 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|120 x 120 x 15
用途・清掃場所
- キッチンの作業台
- 洗面台/シンク
- レンジ周りに
- シャワー室/浴槽
- 冷蔵庫（内外）
- 食器棚の内側、引き出し
- 換気扇に
- ステンレス製