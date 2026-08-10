ケルヒャー スチームクリーナーのビッグブラシ用のカバー 2 枚入りです。

マイクロファイバー製で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。

「ビッグブラシ」は面積が広く曲面（キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角）の掃除に最適です。

カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。