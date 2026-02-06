スチームクリーナー SC 1 MINI
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。
水だけで99.99%*除菌
お子様もペットも安心
洗剤やアルコールを使わずに水だけで、目に見えないバクテリアやウイルスを99.99％*除菌できます。ご家族がよく触れる場所や、化学製品を使いたくない場所の除菌に最適です。
*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
毎日サッと使える
ヒートアップは約3分、連続噴射は約6分。
毎日のちょっとしたお掃除にピッタリです。コンパクトサイズなので、使いたいときにサッと取り出せます。
コンパクトなのに
高温・パワフルスチーム
安定した高温（約100℃）のパワフルスチームで、頑固な汚れもしっかり浮かせて落とします。除菌＆清掃の1台2役！
ヒートアップ（待ち時間）約3分、連続噴射時間約6分。
6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
とにかくコンパクトなモデルいい！という方に最適のモデルです。
＜収納ラクラク、コンパクト設計＞
場所を取らないので収納場所に困りません。
すぐに取り出せて便利！
＜時短掃除に最適＞
スチームは約6分ぶんなので、時短掃除を実現します。
気になるダイニングテーブル、ドアノブ、まな板など、毎日家族が触れる場所の掃除＆除菌に最適。
※長時間のお掃除には、SC 2、SC 3、SC 4が向いています。
＜洗剤不要で掃除と除菌＞
約100℃の高温スチームで、汚れをしっかり拭き取ります。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。
＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞
1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。
洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。
また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。
製品特長
パワフルなスチームの圧力いろいろな汚れを簡単に落とします。
小型のハンディタイプなので収納もコンパクト本体は取り出しやすい場所に収納できます。
安全ロック機能安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
ハンドブラシ用カバー
- 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
製品仕様
製品スペック
|試験結果
|バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
|清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²)
|approx. 20
|加熱出力 (W)
|1200
|最大スチーム吐出圧力 (MPa)
|max. 0.3
|電源コード (m)
|4
|ヒートアップタイム (min)
|3
|ボイラー容量 (l)
|0.2
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|色
|白
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|1.6
|梱包重量 (kg)
|2.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|321 x 127 x 186
-
付属品・同梱品
- ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個
- ハンドブラシ
製品機能
- 安全ロック機能搭載
- 安全バルブ
- 本体電源スイッチ
用途・清掃場所
- 蛇口に
- シンクに
- タイルの壁に
- 窓やガラス家具の表面
- 換気扇に
- レンジ周りに
アクセサリー
洗浄剤
スチームクリーナー 使い方Book
効果的に汚れを落とす方法を紹介します。