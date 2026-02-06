スチームクリーナー SC 1 MINI

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。

水だけで99.99%*除菌
お子様もペットも安心

洗剤やアルコールを使わずに水だけで、目に見えないバクテリアやウイルスを99.99％*除菌できます。ご家族がよく触れる場所や、化学製品を使いたくない場所の除菌に最適です。 *第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。
ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

毎日サッと使える

ヒートアップは約3分、連続噴射は約6分。
毎日のちょっとしたお掃除にピッタリです。コンパクトサイズなので、使いたいときにサッと取り出せます。

コンパクトなのに
高温・パワフルスチーム

安定した高温（約100℃）のパワフルスチームで、頑固な汚れもしっかり浮かせて落とします。除菌＆清掃の1台2役！

  • ソファやクッションなどの布製品もスッキリ
  • コンパクトで収納も困らない

ヒートアップ（待ち時間）約3分、連続噴射時間約6分。
6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
とにかくコンパクトなモデルいい！という方に最適のモデルです。

＜収納ラクラク、コンパクト設計＞
場所を取らないので収納場所に困りません。
すぐに取り出せて便利！

＜時短掃除に最適＞
スチームは約6分ぶんなので、時短掃除を実現します。
気になるダイニングテーブル、ドアノブ、まな板など、毎日家族が触れる場所の掃除＆除菌に最適。
※長時間のお掃除には、SC 2、SC 3、SC 4が向いています。

＜洗剤不要で掃除と除菌＞
約100℃の高温スチームで、汚れをしっかり拭き取ります。
水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。
エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。

＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞
1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。
洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。
また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。

製品特長
いろいろな汚れを簡単に落とします。
本体は取り出しやすい場所に収納できます。
安全ロックをすることで、やけどなどの事故を防ぎます。
ハンドブラシ用カバー
  • 汚れをしっかりからめ取るマイクロファイバー製のクロスとカバーです。
製品仕様

製品スペック

試験結果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
清掃面積（給水タンク満水で清掃できる面積） (m²) approx. 20
加熱出力 (W) 1200
最大スチーム吐出圧力 (MPa) max. 0.3
電源コード (m) 4
ヒートアップタイム (min) 3
ボイラー容量 (l) 0.2
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 1.6
梱包重量 (kg) 2.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 321 x 127 x 186

付属品・同梱品

  • ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個
  • ハンドブラシ

製品機能

  • 安全ロック機能搭載
  • 安全バルブ
  • 本体電源スイッチ
用途・清掃場所
  • 蛇口に
  • シンクに
  • タイルの壁に
  • 窓やガラス家具の表面
  • 換気扇に
  • レンジ周りに
アクセサリー
洗浄剤
スチームクリーナー オプションアクセサリー 一覧

オプションアクセサリー 一覧

さらに使い方が便利に広がる、別売のオプションアクセサリー。

