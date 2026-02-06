ヒートアップ（待ち時間）約3分、連続噴射時間約6分。

6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。

とにかくコンパクトなモデルいい！という方に最適のモデルです。



＜収納ラクラク、コンパクト設計＞

場所を取らないので収納場所に困りません。

すぐに取り出せて便利！



＜時短掃除に最適＞

スチームは約6分ぶんなので、時短掃除を実現します。

気になるダイニングテーブル、ドアノブ、まな板など、毎日家族が触れる場所の掃除＆除菌に最適。

※長時間のお掃除には、SC 2、SC 3、SC 4が向いています。



＜洗剤不要で掃除と除菌＞

約100℃の高温スチームで、汚れをしっかり拭き取ります。

水だけで洗剤を使ったときのような仕上がりに。

エコで環境に優しく、こどもやペットに安心です。



＜実はコスパ最高のスチームクリーナー＞

1台でいろいろな場所の掃除ができる上に、除菌もできます。

洗濯ができないカーペットや布製ソファにも使えます。

また洗剤やアルコールを買う必要がないので、コストパフォーマンスは最高です。