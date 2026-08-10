「イージーフィックス フロアノズル」はその名の通り、クロスの取り付けが非常に簡単で便利な床掃除用のアクセサリーです。

専用クロスが面ファスナーで、取り付けがワンタッチ。

クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスに触らず取り外せるのも嬉しい特長です。

フロアノズルの幅は 27cm で小回りが利き、トイレなどの狭い隙間もラクに掃除。

パイプを左右に倒すと狭い家具下もしっかりスチームでキレイにできます。