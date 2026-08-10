イージーフィックス フロアノズルセット Y
床掃除用のアクセサリーです。「イージーフィックス フロアノズル」と専用クロス「イージーフィックス用マイクロファイバークロス」 1 枚のセットです。すべてのケルヒャー スチームクリーナーに取り付け可能です。
「イージーフィックス フロアノズル」はその名の通り、クロスの取り付けが非常に簡単で便利な床掃除用のアクセサリーです。
専用クロスが面ファスナーで、取り付けがワンタッチ。
クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスに触らず取り外せるのも嬉しい特長です。
フロアノズルの幅は 27cm で小回りが利き、トイレなどの狭い隙間もラクに掃除。
パイプを左右に倒すと狭い家具下もしっかりスチームでキレイにできます。
製品特長
プレミアムマイクロファイバー
- ループ状のマイクロファイバーにより、しっかり汚れを絡め取ります。
- 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
便利な面ファスナー採用
- ワンタッチで簡単にフロアノズルに装着可能。
- 清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。
手を汚さないタグ付きの床掃除用クロス
- タグを引っ張るだけで、手を汚さずにクロスを交換できます。
フロアノズル全面をカバーするクロス
- 部屋の隅や端など手の届きにくい場所を簡単に掃除できます。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|275 x 115 x 100
用途・清掃場所
- フローリング
- タイルの壁に
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）