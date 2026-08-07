ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y
ケルヒャー スチームクリーナーのハンドブラシ用カバー 2 枚入りです。 マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、汚れをしっかり絡め取ることができます。
ケルヒャー スチームクリーナーのハンドブラシ用カバー 2 枚入りです。
マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、汚れをしっかり絡め取ることができます。
取り付け口がゴムで絞られ保温性に優れているので、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。
取り付け・取り外しもワンタッチで簡単です。
製品特長
プレミアムマイクロファイバー
- 床の汚れを緩ませてしっかり拭き取り
- 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
ゴムタイプのカバー
- カバーの取り付け・取り外しが簡単です。
- 掃除中にカバーがずれません。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|205 x 90 x 10
用途・清掃場所
- シャワー室/浴槽
- レンジ周りに
- 換気扇に
- 冷蔵庫（内外）
- 食器棚の内側、引き出し
- ステンレス製