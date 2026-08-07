ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y

ケルヒャー スチームクリーナーのハンドブラシ用カバー 2 枚入りです。 マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、汚れをしっかり絡め取ることができます。

ケルヒャー スチームクリーナーのハンドブラシ用カバー 2 枚入りです。
マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、汚れをしっかり絡め取ることができます。
取り付け口がゴムで絞られ保温性に優れているので、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。
取り付け・取り外しもワンタッチで簡単です。

製品特長
プレミアムマイクロファイバー
  • 床の汚れを緩ませてしっかり拭き取り
  • 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。
ゴムタイプのカバー
  • カバーの取り付け・取り外しが簡単です。
  • 掃除中にカバーがずれません。
製品仕様

製品スペック

梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 205 x 90 x 10
用途・清掃場所
  • シャワー室/浴槽
  • レンジ周りに
  • 換気扇に
  • 冷蔵庫（内外）
  • 食器棚の内側、引き出し
  • ステンレス製