ケルヒャー スチームクリーナーのハンドブラシ用カバー 2 枚入りです。

マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、汚れをしっかり絡め取ることができます。

取り付け口がゴムで絞られ保温性に優れているので、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。

取り付け・取り外しもワンタッチで簡単です。